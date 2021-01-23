Полиция отпустила задержанных в Махачкале

23 января 2021, 23:27

Все задержанные на центральной площади Махачкалы, где, как предполагали правоохранители, должна была пройти акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, освобождены из райотдела. Всего в полицию было доставлено около 100 человек, в том числе несовершеннолетние.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники Навального в регионах юга России решили провести сегодня шествия и пикеты в его поддержку, несмотря на предупреждения со стороны силовиков. В Махачкале силовики на трех автобусах вывезли людей с центральной площади, хотя никто из них не разворачивал плакатов, указали очевидцы. Силовики заставили пройти в автобус и корреспондента "Кавказского узла" Мурада Мурадова, проигнорировав показанное им журналистское удостоверение, а также доставили в отделение корреспондента "Черновика" Инну Хатукаеву. Силовики задерживали на центральной площади в Махачкале людей, которые не собирались участвовать в протестных акциях, сообщили горожане.

В здании Советского отдела полиции, по данным на 22:30 мск, не осталось никого из тех, кто был доставлен с площади, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник райотдела. По его словам, всего сегодня было привезено около ста человек. "Людей привезли на четырех-пяти автобусах", - отметил он.

Среди задержанных было много несовершеннолетних, добавил представитель полиции. "С ними работали инспекторы по делам несовершеннолетних. Ни на кого протокол из них составлен не был. С них брали объяснительные и отпускали", - пояснил он.

К 22:30 мск во дворе здания отдела полиции никого из родственников задержанных уже не было, передает корреспондент "Кавказского узла" с места.

Материалы об административных правонарушениях на доставленных с площади активистов, по данным на 20:00 мск, не поступали в Советский районный суд Махачкалы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

Эмигрировавший из России чеченский блогер Тумсо Абдурахманов указал на попытки "сбить волну" одобрения Навального, которая возникла, в том числе на Северном Кавказе, после возвращения оппозиционера в Россию вопреки очевидной угрозе ареста. По наблюдениям Тумсо, к кампании против Навального подключились дагестанские блогеры. Абдурахманов подверг детальному разбору и критике утверждения Курбана Аскандарова о том, что Навальный "нацист" и "исламофоб". Часть пользователей YouTube согласилась с Абдурахмановым, другие же заявили, что не стоит поддерживать Навального, поскольку он не мусульманин.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".