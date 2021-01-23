Активист из Волгограда сообщил о задержании перед акцией в поддержку Навального

23 января 2021, 20:35

Член регионального отделения партии "Парнас" Даниэль Куракин сообщил, что был задержан перед акцией в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Волгограде и провел в отделении полиции не менее двух часов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в регионах России проходят акции в поддержку Навального. Накануне их проведения начались задержания активистов на юге России. Сегодня силовики задержали участников акции, в том числе в Волгограде.

По словам Куракина, двое полицейских задержали его сегодня примерно в 12.30 мск около его дома в Тракторозаводском районе Волгограда.

"Меня задержали двое полицейских из уголовного розыска, - сказал Даниэль Куракин корреспонденту "Кавказского узла". - Они караулили возле моего дома в гражданской машине. Сказали, что я прохожу по уголовному делу об ограблении, поскольку похож на подозреваемого. Меня посадили в машину и доставили в отделение, где выдали предостережение о недопустимости участия в несанкционированных публичных мероприятиях. Далее я просто сидел у них два часа, по уголовному делу не допрашивали. Сказали, что 13 числа (января) произошло ограбление, больше ничего. Однозначно меня не хотели пускать на митинг, вероятно, администрация или ФСБ считает меня повышенной угрозой".

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд 18 января арестовал оппозиционера до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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