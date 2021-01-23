Сторонница Навального задержана в Кабардино-Балкарии

23 января 2021, 17:29

Активистка Анастасия Емельянова, анонсировавшая акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Прохладном, задержана за организацию несогласованной акции.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Навального в регионах юга России сегодня проводят в его поддержку, несмотря на предупреждения со стороны силовиков. Пикет в поддержку оппозиционного политика анонсировала и активистка из Кабардино-Балкарии Анастасия Емельянова. Накануне акций начались задержания активистов на юге России. Сегодня в ряде городов силовики задерживают участников акции.

Анастасия Емельянова задержана на въезде в город Прохладный. Она получила определение о возбуждении административного дела о несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП России). По версии полиции, она организовала сегодня митинг на центральной площади города, а накануне разместила в соцсетях "призыв к неограниченному кругу лиц выйти на улицы" 23 явнаря, пишет "ОВД-Инфо".

Сегодня в 14.00, когда активисты в городах России вышли на акции в поддержку Навального, в центре Нальчика никого не было. В это время в двух городах республики, в том числе и в центре столицы должны были состояться стихийные митинги, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "КаНАЛЬЧИК".

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд 18 января арестовал оппозиционера до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.