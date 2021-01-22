22 января 2021, 22:25

Три человека стали жертвами взрыва на рынке в Краснодаре

Один человек погиб, двое госпитализированы и около 100 эвакуированы после взрыва в павильоне на рынке в Краснодаре, сообщили спасатели.

Инцидент произошел сегодня вечером. По предварительным данным, из-за разгерметизации газового баллона в павильоне произошел взрыв, а затем начался пожар, сообщил начальник управления гражданской защиты администрации города Виталий Казликин.

При взрыве погиб один человек, двое пострадавших доставлены в Краевую клиническую больницу №1, привело его сообщение ТАСС.

Из зоны пожара было эвакуировано порядка 100 человек, сообщил со ссылкой на пресс-службу МЧС России "Интерфакс". По данным ведомства, площадь пожара составила 150 квадратных метров, он локализован.

"Кавказский узел" также писал, что 13 сентября 414 человек обратились за помощью к властям после пожара, повредившего 64 квартиры в многоэтажном доме на улице Российской в Краснодаре. Краевые власти пообещали погорельцам, частично потерявшим имущество, по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи и по 100 тысяч рублей тем, кто потерял имущество полностью. Чтобы начать выплаты людям, потерявшим имущество при пожаре, депутаты думы Краснодара изменили городской бюджет, сообщила 24 сентября 2020 года мэрия. Следственный комитет начал расследование второго уголовного дела о пожаре, заподозрив эксперта БТИ в злоупотреблении полномочиями.

Примечание:

"Туристы эвакуированы из заповедника под Анапой из-за лесного пожара", "400 человек эвакуированы при пожаре из отеля в Геленджике", "Трое рабочих погибли при взрыве на заводе в Экажево".

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