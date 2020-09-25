Власти Краснодара нашли деньги на выплаты пострадавшим от пожара

25 сентября 2020, 08:13

Депутаты думы Краснодара изменили городской бюджет, чтобы начать выплаты людям, потерявшим имущество при пожаре в многоэтажном доме на улице Российской, сообщила 24 сентября мэрия. Следственный комитет начал расследование второго уголовного дела о пожаре, заподозрив эксперта БТИ в злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября 414 человек обратились за помощью к властям после пожара, повредившего 64 квартиры в многоэтажном доме на улице Российской в Краснодаре. Краевые власти пообещали погорельцам, частично потерявшим имущество, по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, и по 100 тысяч рублей тем, кто потерял имущество полностью.

По данным прокуратуры, пожар начался в квартире на седьмом этаже и оттуда распространился на другие квартиры. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в розетке из квартир, предположили спасатели.

Депутаты думы Краснодара внесли изменения в городской бюджет 2020 года, чтобы пострадавшие от пожара получили компенсации из резервного фонда, сообщила 24 сентября пресс-служба мэрии.

"Без утверждения изменений в городской бюджет мы не могли приступить к выплате компенсаций ущерба. После того, как депутаты проголосовали, мы организуем получение людьми таких выплат в кратчайшие сроки. Понимаем, что для погорельцев это жизненно важный вопрос", - приводятся слова мэра города Евгения Первышова на сайте администрации Краснодара.

Городские власти выплатят погорельцам по 10 тысяч рублей в качестве единовременной финансовой помощи, по 50 тысяч рублей - при частичной утрате предметов первой необходимости, и по 100 тысяч рублей - при полной утрате имущества, говорится в публикации.

Сейчас в пострадавшем от пожара доме работают шесть комиссий по установлению ущерба, сотрудники администрации вместе с собственниками жилья составляют описи пострадавшего от огня имущества. Обследовано уже 364 из 384 квартир, сообщила мэрия.

"Всех собственников квартир в доме по ул. Российской, 267/6 - ул. Жигуленко, 2, которые еще не приняли участие в работе комиссий по установлению ущерба, просят сделать это в ближайшее время. Эта процедура обязательна для последующей выплаты компенсаций", - говорится в сообщении.

Тем, чьи квартиры сгорели полностью, застройщик приобретет новое жилье, пообещали власти города. "Мансардный этаж в доме восстановят как технический. Все квартиры уже подобрали в этом же районе города, сейчас их показывают собственникам квадратных метров сгоревшего этажа", - сказано в публикации.

Пожар в многоэтажке обернулся двумя уголовными делами

24 сентября Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела 34-летнего эксперта по строительно-технической экспертизе ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, с 2011 по 2012 год 38-летний застройщик, не имея разрешения на строительство, возвел несколько литеров многоквартирного жилого дома, а эксперт филиала Федерального БТИ, понимая, что дом построен с нарушением "пожарных и иных норм", без выезда на место изготовил акты, в которых "изложил неверные сведения о соответствии объекта капитального строительства требованиям СНиПа, противопожарным и санитарным нормам, предъявляемым к многоквартирным жилым домам".

"Вместе с тем, в рамках расследования уголовного дела были установлены существенные нарушения и недостатки при возведении мансардного этажа многоквартирного жилого дома, которые не выявил и не указал в своем заключении эксперт. Так, например, в доме отсутствовал брандмауэр (противопожарные преграды), что явилось причиной быстрого распространения пожара по всей площади седьмого этажа, кроме того квартиры верхнего этажа здания конструктивно были выполнены без потолочного перекрытия, разделяющего объем помещений и подкровельное пространство", - говорится в публикации, размещенной 24 сентября на сайте управления СКР по Краснодарскому краю.

Сам застройщик подозревается по другому уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ). "Допущенные на стадии строительства существенные нарушения и недостатки, способствовали и привели к распространению пожара и полному уничтожению жилых помещений, причинению имущественного ущерба, а также наступлению иных тяжких последствий для жильцов дома", - говорится в сообщении, опубликованном 14 сентября на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 238 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы, ч. 3 ст. 285 УК РФ – до 10 лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемых относительно версии следствия пока не поступало.