Житель Астрахани наказан за несообщение об отъезде приятеля в Сирию

19 января 2021, 11:57

Суд признал астраханца виновным в том, что он не сообщил органам власти о знакомом, уехавшем воевать в Сирию.

Как писал "Кавказский узел", житель Астрахани в апреле 2019 года был обвинен в том, что не сообщил силовикам об участии своего знакомого в сирийском конфликте на стороне боевиков.

Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2017 год астраханец, зная о том, что его знакомый находится на территории Сирии и принимает участие в боевых действиях против правительственных войск данного государства, добровольно не сообщил о нем в органы власти, проинформировало Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Мужчина признан виновным по статье 205.6 УК России (несообщение в органы власти о лице, содействующем террористической деятельности). Северо-Кавказский окружной военный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Уголовное наказание за недоносительство действует в России с июля 2016 года, после подписания Владимиром Путиным "пакета Яровой". Согласно принятым поправкам, максимальная санкция по статье "Несообщение о преступлении" предполагает до одного года лишения свободы. Первый в России приговор по статье о недоносительстве был вынесен судом именно в Астрахани в феврале 2017 года.

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