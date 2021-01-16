Власти Азербайджана продлили карантин по коронавирусу

16 января 2021, 11:03

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 апреля, сообщил оперштаб по профилактике COVID-19, анонсировав при этом возобновление с 25 января работы парикмахерских, а также объектов торговли и общепита с 1 февраля.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса действует карантинный режим. Запрещен въезд в некоторые города, районы, как и выезд оттуда. В некоторых городах ограничено передвижение жителей, действует система SMS-пропусков. При этом маски предписано носить как в помещениях, так и на открытом воздухе. 13 января республика вышла в лидеры на Южном Кавказе по общему числу смертей от коронавируса.

С 16 декабря 2020 года штрафы за нарушение масочного режима на предприятиях Азербайджана увеличены в полтора раза, до 11 тысяч манатов (около 6470 долларов), а для чиновников – вдвое, до 10 тысяч манатов (около 5880 долларов).

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 апреля, сказано в пресс-релизе оперативного штаба при кабинете министров, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла.

Вместе с тем власти Азербайджана приняли решение об ослаблении некоторых профилактических мер. "Снижение коэффициента заражения с 31% до 5% дает нам основание для введения ряда мер по смягчению. Мы запускаем процесс смягчения, состоящий из нескольких этапов", – заявил сегодня на брифинге помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В частности с 18 января будет отменена необходимость получения sms, с разрешением выйти из дома, отметил Мовсумов. Но для жителей городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Апшеронского района сохранены ограничения на въезд в населенные пункты и выезд из них. Это предписание распространяется также и на Лянкяранский, Масаллинский, Джалилабадский, Шекинский, Загатальский, Губинский, Хачмазский, Евлахский, Бардинский, Билясуварский и Исмаилинский районы, сообщило сегодня агентство АПА.

Исключение составляют работники, которые имеют разрешение и жители, у которых есть билеты на международные и внутренние рейсы. При этом в указанных районах и населенных пунктах осталось в силе предписание иметь разрешение, чтобы посетить похороны близкого родственника, сказано в публикации.

С 25 января в Азербайджане будет разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, музеев и выставочных залов. С этого числа также разрешается работать объектам торговли, кроме торгово-развлекательных комплексов. По решению властей, с 1 февраля в стране также возобновят работу кафе, рестораны и прочие предприятия общепита. Но при этом сохранится ограничение на работу общественного транспорта по выходным дням, сообщил оперштаб.

В частности, до окончания карантинного режима, остается в силе запрет на работу Бакинского метрополитена, проведение массовых торжеств, ритуальных церемоний. Остаются закрытыми кинотеатры, концертные салоны, театры, не разрешается проведение спортивных соревнований с участием зрителей. Также сохраняется обязательный масочный режим.

За сутки в Азербайджане зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 226 549, число переболевших коронавирусом составило 213 773, умерших от COVID-19 – 2983, число активных больных коронавирусом составило 9793. Всего с начала пандемии проведено 2 млн 302 тыс. 843 теста на коронавирус, в том числе 7231 за последние сутки. Данные приведены на вечер 15 января, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".