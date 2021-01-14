14 января 2021, 16:27

Школьники Буйнакска переведены на дистанционное обучение после массового отравления

Оперативный штаб Буйнакска, созданный после массового отравления горожан, решил закрыть все школы до 17 января. Число госпитализированных достигло 90, из них 76 дети.

Как писал "Кавказский узел", с 12 января за помощью к врачам с признаками отравления в Буйнакске обратились 115 человек. Причиной массового отравления, по данным Роспотребнадзора, стала некачественная питьевая вода. Горожан предупредили, что пить воду из-под крана опасно, организован подвоз воды. Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что переходят на бутилированную воду и устанавливают фильтры. Сегодня подача воды в Буйнакске была прекращена на трое суток - ведется промывка и хлорирование водопроводных сетей. Сегодня началось профилактическое фагирование горожан - то есть введение в препаратов, убивающих опасные бактерии.

В связи с массовым отравлением в Буйнакске временно закрыли все детские сады.

Оперативный штаб в Буйнакске принял решение о приостановке работы всех общеобразовательных учреждений города до 17 января, со ссылкой на администрацию Буйнакска передал сегодня "Интерфакс".

Скриншот публикации о числе госпитализирвоанных в Буйнакске, 14 января 2021 года https://www.instagram.com/p/CKBoy8hAoLo/Учащиеся общеобразовательных школ переведены на дистанционное обучение, уточняется в сегодняшней публикации на странице администрации Буйнакска в Instagram.

По данным Центральной городской больницы Буйнакска, к 14.00 мск 14 января число пациентов с признаками отравления достигло 90. 76 из них - дети. Тяжелых больных нет. При этом выписали уже 41 ребенка. "Дефицита коечных мест нет, все необходимые лекарственные препараты имеются в наличии в полном объеме", - говорится в другой сегодняшней публикации на странице мэрии со ссылкой на главврача.

Также сегодня на странице администрации был опубликован график подвоза воды.

Примечание:

"Следком начал проверку после видео об опасных отходах в частном секторе Дагогней", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы".

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