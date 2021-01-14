Школьники Буйнакска переведены на дистанционное обучение после массового отравления

14 января 2021, 16:27

Оперативный штаб Буйнакска, созданный после массового отравления горожан, решил закрыть все школы до 17 января. Число госпитализированных достигло 90, из них 76 дети.

Как писал "Кавказский узел", с 12 января за помощью к врачам с признаками отравления в Буйнакске обратились 115 человек. Причиной массового отравления, по данным Роспотребнадзора, стала некачественная питьевая вода. Горожан предупредили, что пить воду из-под крана опасно, организован подвоз воды. Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что переходят на бутилированную воду и устанавливают фильтры. Сегодня подача воды в Буйнакске была прекращена на трое суток - ведется промывка и хлорирование водопроводных сетей. Сегодня началось профилактическое фагирование горожан - то есть введение в препаратов, убивающих опасные бактерии.

В связи с массовым отравлением в Буйнакске временно закрыли все детские сады.

Оперативный штаб в Буйнакске принял решение о приостановке работы всех общеобразовательных учреждений города до 17 января, со ссылкой на администрацию Буйнакска передал сегодня "Интерфакс".

Учащиеся общеобразовательных школ переведены на дистанционное обучение, уточняется в сегодняшней публикации на странице администрации Буйнакска в Instagram.

По данным Центральной городской больницы Буйнакска, к 14.00 мск 14 января число пациентов с признаками отравления достигло 90. 76 из них - дети. Тяжелых больных нет. При этом выписали уже 41 ребенка. "Дефицита коечных мест нет, все необходимые лекарственные препараты имеются в наличии в полном объеме", - говорится в другой сегодняшней публикации на странице мэрии со ссылкой на главврача.

Также сегодня на странице администрации был опубликован график подвоза воды.