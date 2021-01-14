Кран. Фото: Юрий Гречко / Югополис

14 января 2021, 13:59

Водопровод в Буйнакске отключен для дезинфекции после массового отравления

Подача в воды в Буйнакске приостановлена на трое суток, сообщили в администрации города.

Как писал "Кавказский узел", с 12 января за помощью к врачам с признаками отравления в Буйнакске обратились 115 человек, на сегодняшний день 83 из них проходят лечение в больницах. Причиной массового отравления, по данным Роспотребнадзора, стала некачественная питьевая вода. Горожан предупредили, что пиььб воду из-под крана опасно, организован подвоз воды. Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что переходят на бутилированную воду и устанавливают фильтры.

В связи с работами по промывке и хлорированию водопроводных сетей подача воды в город приостановлена, сообщил сегодня представитель буйнакской администрации. По его словам, возобновить подачу воды планируется через трое суток, передал "Интерфакс".

Сегодня начинается профилактическое фагирование жителей Буйнакска, то есть введение в препаратов, убивающих опасные бактерии. "В ближайшее время стартует и вакцинация детского населения города от гепатита А", - говорится в сообщение на странице Мигздрава Дагестана в Instagram.

На сайте администрации Буйнакска, по состоянию на 13.59 мск 14 января, нет информации о приостановке подачи воды.

Напомним, что в связи с отравлением в Буйнакске временно закрыты все детские сады.

Примечание:

"Следком начал проверку после видео об опасных отходах в частном секторе Дагогней", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы".

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