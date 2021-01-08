Сочинцы сочли безопасным посещение храмов в Рождество

08 января 2021, 02:44

Ночные рождественские богослужения в Сочи посетили более 3 500 человек, сообщили в мэрии. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы верят, что не заразятся коронавирусом в храме.

Как писал "Кавказский узел", большинство храмов в регионах Южного федерального округа были открыты для прихожан во время рождественской литургии при соблюдении санитарных норм. Рождественские богослужения в ночь на 7 января прошли более чем в 500 кубанских храмах, за соблюдением социальной дистанции и наличием средств индивидуальной защиты строго наблюдали, помещения храмов и иконы дезинфицировали.

В связи с пандемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, а верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезинфицирующим раствором после каждого причастившегося, а помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку нельзя, а иконы, крест и Евангелие должны также регулярно протирать дезинфицирующим раствором, сообщили 6 января РИА Новости.

Все 35 храмов в Сочи открылись для дневного посещения 7 января, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Сочи Татьяна Катаниди. Ночные рождественские богослужения прошли в 26 храмах, их посетили 3 560 человек, сказала она. По словам сотрудницы мэрии, все ночные и дневные богослужения "прошли без происшествий".

«В ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира епископ Сочинский и Туапсинский Герман отслужил божественную литургию в честь светлого праздника Рождества Христова. На богослужении присутствовали глава города Сочи Алексей Копайгородский и председатель Сочинского Городского Собрания Виктор Филонов», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян. Он отметил, что "ночные и дневные богослужения (6 и 7 января) прошли при строгом соблюдении требований санитарной безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, за этим следили и волонтеры и церковнослужители". "При входе в храмы у верующих измеряли температуру и обрабатывали руки специальным дезинфицирующим раствором. Лицам старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями или признаками простуды было рекомендовано воздержаться от посещения праздничной службы», - рассказал Нерсесян.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, в том числе в Краснодарском крае. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе на юге России, публикуются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На ночной службе в храме Михаила Архангела (с 6 на 7 января) верующим на входе раздавали одноразовые маски, передал корреспонденту "Кавказского узла". Полиция пропускала на территорию храма через металлодетектор. Казаки следили за правопорядком. Несмотря на большое количество людей, прихожане старались дистанцироваться друг от друга. Днем 7 января храмы были открыты, богослужениях было значительно меньше людей, чем ночью.

Жители Сочи решили не отказываться от посещения храмов из-за коронавируса

42-летняя верующая Ирина Рыбакова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не боится заразиться коронавирусом в храме. «Здесь святые намоленные стены, здесь люди верят, что находятся под защитой самого Бога и его светлых ангелов, поэтому у меня [...] есть уверенность в том, что ничего плохого не случится. С верой жить намного проще, чем без веры и со страхом», - считает она.

37-летняя Ольга Воронова сказала, что боится заразиться в любом общественном месте, но только не в церкви. «Я верю в Бога. И думаю, что он нам ничего плохого не пошлет. Мы пришли сюда просить о добре, здоровье, о счастье и мире», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

30-летний Сергей Дудин и его подруга Ирина рассказали, что решили не изменять традиции и пришли в храм. «Из за коронавируса не захотели изменять нашей традиции на Рождество ходить в церковь. Мы вместе с Ириной уже три года, ходим сюда каждый год. Хочу отметить, что в этом году людей значительно меньше. Видимо, все-таки люди боятся заразиться. Я тоже опасаюсь, но мы соблюдаем все правила: протерли руки спиртом, надели маски, держим дистанцию. Надеемся, что пронесет, хотя многие наши знакомые переболели, некоторые умерли - причем, молодые», - сказал корреспонденту Сергей Дудин. Его подруга Ирина сказала, что тоже боится заразиться и поэтому соблюдает все нормы и правила.

Один из казаков, дежуривших на улице, признался корреспонденту "Кавказского узла", что опасается заражения, так как среди его знакомых есть заболевшие и умершие. «Я сначала не верил. А когда увидел, как быстро умерли мои знакомые, сам стал бояться. Но я стараюсь близко ни к кому не подходить и соблюдать все правила», - сказал он.

Врач скорой помощи считает, что власти Сочи должны были закрыть на Рождество все храмы и службы проводить онлайн. "В Сочи много людей со всех городов России, церкви забиты на праздники, гостиницы и санатории переполнены. Никто не соблюдает правила безопасности. Люди летят в Сочи со всех уголков страны, в том числе, где ситуация [c заболеваемостью коронавирусом] очень плохая. Вирус передается воздушно-капельным путем. На курорте люди забывают об осторожности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Врач рассказала, что в городе неблагоприятная эпидситуация по коронавирусу, врачи перегружены, скорая не успевает обслуживать вызовы от пациентов. Она опасается, что последствия скопления людей на богослужениях будут видны уже через неделю, когда у посетивших службы начнут проявляться симптомы заболевания.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных жителей Сочи.