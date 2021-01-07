07 января 2021, 21:52

Парашютист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Турист погиб после прыжка с парашютом в Чегемском ущелье. Назначены экспертизы с целью установить причины трагедии, сообщили следователи.

По данным следствия, 6 января в Чегемском ущелье 33-летний турист прыгнул с парашютом с одной из скал в Чегемском ущелье.

Парашют раскрылся несвоевременно, в результате он не успел погасить скорость падения, и турист сильно ударился о камни, считают следователи.

"От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Следователи назначили судебно-медицинское исследование тела, изъяли и осмотрели спортивные снасти погибшего.

"Кавказский узел" также писал, что 23 ноября 2020 года спасатели вышли на поиск о туриста из Краснодарского края, который заблудился на Эльбрусе на высоте около 3500-4000 метров. На следующий день его нашли живым и передали врачам.

Примечание:

"Один из альпинистов на Эльбрусе получил обморожение", "Четыре севастопольских альпиниста эвакуированы с Эльбруса", "Житель Эльбрусского района отказался от помощи спасателей".

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