24 ноября 2020, 13:27

Турист из Лабинска эвакуирован с Эльбруса

Спасатели нашли и передали врачам туриста из Краснодарского края, который заблудился на склоне Эльбруса, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября стало известно, что 21 спасатель принял участие в поисках туриста из Краснодарского края, который заблудился на Эльбрусе на высоте около 3500-4000 метров.

Поисково-спасательные работы завершены, сообщили сегодня спасатели. "Мужчину 1995 года рождения из г. Лабинск обнаружили на юго-восточном склоне (район ледовой базы), высота 3750 м", - говорится в публикации, размещенной в 11.46 мск на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели оказали туристу первую помощь и с помощью вертолета эвакуировали его с горы. "Мужчина передан сотрудникам скорой помощи для транспортировки в ЦРБ г. Тырныауз", - сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, во время поисков туриста спасатели поддерживали с ним связь, но он не мог указать свое местоположение, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Один из альпинистов на Эльбрусе получил обморожение", "Четыре севастопольских альпиниста эвакуированы с Эльбруса", "Житель Эльбрусского района отказался от помощи спасателей".

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