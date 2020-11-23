Спасатели выдвинулись на поиски альпиниста из Краснодарского края на юго-восточный склон Эльбруса. 11 ноября 2020 г. Скриншот ://www.instagram.com/p/CH7aoWCBRL6/

23 ноября 2020, 14:09

Более 20 спасателей приступили к поискам туриста на Эльбрусе

Спасатели ищут туриста из Краснодарского края, который заблудился на склоне Эльбруса на высоте около 3500-4000 метров, сообщило сегодня МЧС по Кабардино-Балкарии.

 25-летний турист из Краснодарского края запросил помощь сегодня в 10:00. Он сообщил, что заблудился на склоне Эльбруса в районе Гара-Баши,  на высоте от 3500 до 4000 метров, сообщило сегодня МЧС по Кабардино-Балкарии.

На поиски вышли 21 спасатель и три единицы техники, поиски ведутся на юго-восточном склоне Эльбруса на высоте от 3500 до 4800 метров . Спасатели поддерживают связь с пропавшим туристом, сообщил сегодня "Интерфакс". 

Смотровая площадка "Гара-Баши" расположена на высоте 3847 метров, к ней ведет канатная дорога, поблизости располагается ледник Гара-Баши, следует из информации на  "Яндекс картах".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 23 ноября днем в Терсколе,  находящемся вблизи Эльбруса, будет без осадков, температура воздуха - 12 градусов мороза. В ночь на 24 ноября будет ясно, температура воздуха опустится до отметки 18 градусов мороза, ожидается небольшой снег. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" писал, что жительница Краснодарского края пропала при восхождении на Эльбрус, четырехдневные поиски не принесли результата, сообщили в МЧС.

Примечание:

"Четыре севастопольских альпиниста эвакуированы с Эльбруса", "Один из альпинистов на Эльбрусе получил обморожение", "Житель Эльбрусского района отказался от помощи спасателей".

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