23 октября 2020, 21:56

Спасатели за четыре дня не смогли найти туристку в горах Кабардино-Балкарии

Жительница Краснодарского края пропала при восхождении на Эльбрус, четырехдневные поиски не принесли результата, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, группа кубанских туристов с гидами начали восхождение на Эльбрус 18 октября. В связи с тем, что погода ухудшилась, туристы спустились к базовому лагерю на высоте 3,8 тысячи метров. Однако три члена группы в лагерь не прибыли, связь с ними прервалась днем 19 октября. Двоих спасатели нашли утром 20 октября, поиски девушки продолжаются, рассказали в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Поиски 30-летней участницы восхождения в районе скал Ленца на высоте 4200 метров над уровнем моря, визуальное обследование ледника Микельчиран, продолжавшиеся в течение суток 21 октября, результатов не дали. 22 октября обследование склонов проводилось с использованием вертолета... Продолжают наземные поиски пропавшей и спасатели СК РПСО МЧС России", - цитирует источник в ведомстве ТАСС.

В МЧС отметили, что "поисково-спасательные работы завершены безрезультатно и продолжатся утром 24 октября".

"Кавказский узел" также писал, что 1 октября спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали туристов из Мытищ, которые заблудились на Эльбрусе на высоте 4800 метров.

Примечание:

"Четыре севастопольских альпиниста эвакуированы с Эльбруса", "Один из альпинистов на Эльбрусе получил обморожение", "Житель Эльбрусского района отказался от помощи спасателей".

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