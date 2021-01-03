Карта землетрясений за 2-3 января 2021 года на Северном Кавказе. Скриншот со страницы на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/gmap.php

03 января 2021, 08:45

Серия землетрясений на Северном Кавказе последовала за подземным толчком в Дагестане

Как минимум три землетрясения магнитудой более 3 произошло за сутки на Северном Кавказе после сильного подземного толчка в Табасаранском районе Дагестана. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 января в 04.05 мск в Дагестане произошло землетрясение, эпицентр которого располагался в 21 километре от Дербента и в 12 километрах от Дагестанских Огней. По данным геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,1, эпицентр сейсмособытия располагался в Табасаранском районе. По данным Дагестанского филиала Геофизической службы Российской академии наук сейсмостанция "Уркарах" в Дахадаевском районе зафиксировала магнитуду 4,9 в эпицентре этого сейсмособытия. 

Землетрясение обошлось без жертв и разрушений, но ощущалось в Избербаше, Махачкале, Хивском, Ахтынском, Каякентском, Сулейман-Стальском районах Дагестана и Хачмазском районе Азербайджана.

Еще один подземный толчок магнитудой 3,3 был зарегистрирован 2 января в 20.34 по московскому времени в Чечне. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 километров в 12 километрах от Урус-Мартана и в 35 километрах от Грозного в точке с координатами 43.02 градуса северной широты и 45.53 градуса восточной долготы, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным сервиса "Яндекс. Карты", эта географическая точка находится на территории села Таги-Чуй Урус-Мартановского района Чечни.

Следующий подземный толчок магнитудой 3,4 был зафиксирован в 22.25 мск 2 января. Его эпицентр располагался на глубине 10 километров в 31 километре от станицы Нестеровской Сунженского района Ингушетии и в 41 километре от Владикавказа в точке с координатами 42.97 градуса северной широты и 45.16 градуса восточной долготы. По данным сервиса "Яндекс. Карты", эта географическая точка находится на территории села Ахчой-Мартан.

Третье землетрясение магнитудой 3,2 произошло сегодня в 01.30 мск. Его эпицентр располагался на глубине 10 километров в 10 километрах от станицы Курской Ставропольского края в точке с координатами 43.97 градуса северной широты и 44.51 градуса восточной долготы. По данным сервиса "Яндекс. Карты", эта географическая точка находится на территории Курского района Ставрополья, ближайший населенный пункт – поселок Ровный.

Информации об этих землетрясениях и обращениях населения в связи с ними на сайтах главных управлений МЧС России по Чечне, Ставрополью, Ингушетии и Северной Осетии по данным на 08.30 мск нет.

Напомним, 13 декабря подземные толчки магнитудой, по разным данным, от 4,1 до 5,6 были зафиксированы в Грозном и Урус-Мартановском районе Чечни. Землетрясение ощущалось в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане, сообщили пользователи соцсетей.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Чечне", "Второе за сутки землетрясение произошло в Кабардино-Балкарии", "Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у берегов Дагестана".

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