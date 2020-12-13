Землетрясение в Чечне ощутили жители соседних республик

13 декабря 2020, 08:12

Подземные толчки магнитудой, по разным данным, от 5,6 до 4,1 были зафиксированы в Грозном и Урус-Мартановском районе Чечни. Землетрясение ощущалось в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане, сообщили пользователи соцсети.

По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 4,7 был зафиксирован сегодня в 00:29 мск.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров примерно в 14 километрах от Грозного, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится в Гойтинском сельском поселении Урус-Мартановского района.

Второй подземный толчок магнитудой 4,1 был зафиксирован сегодня в 2.50 мск. Его эпицентр находился также на глубине 10 километров примерно в 8 километрах от центра Грозного, сообщили сейсмологи. Эта географическая точка, по данным сервиса "Яндекс.Карты", находится в Ленинском районе Грозного.

Около 00:30 мск в Чечне было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, привело сообщение пресс-службы республиканского управления МЧС в 01.29 мск ТАСС. Эпицентр землетрясения находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров, сказано в этом сообщении со ссылкой на данные Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН. На сайте этого филиала, по данным на 8.12 мск, указано, что магнитуда землетрясения была 4,9.

Подземные точки ощутили не только жители Чечни, но соседних республик, следует из сообщений в соцсети Instagram.

"В Грозном и некоторых районах республики произошли толчки землетрясения. Также толчки землетрясения ощутили жители Дагестана и Ингушетии", - говорится в сегодняшнем сообщении в чеченском паблике eldit_net, насчитывающем 216 тысяч подписчиков.

"Первый (толчок) 0:32 (мск) был, а второй 2:51 (мск) был", - подтвердил пользователь oper_95__.

"В Дагестане тоже произошло землетрясение", - написала пользователь aurora__shop__ в чеченском паблике online_chechnya, насчитывающем 130 тысяч подписчиков.

"В Кабардино-Балкарии тоже, 00:30 (мск) все, кто не спал, почувствовали", - сообщил alya_yves_rosher.

В кабардино-балкарском паблике 07.news, насчитывающем 151 тысячу подписчиков, было опубликовано видео. На нем видна люстра на потолке, которая едва заметно колышется. "Толчки ощущались в 00:33 (мск)", - написал автор сообщения.

"Было страшно!!!" - сообщила пользователь glashevaaziza.

"Я с Терека тоже почувствовала толчок, думала мне показалось, но подруга была у меня в гостях, и она тоже почувствовала этот толчок", - написала taisiatokova_49.

"Давно не было таких толчков, думала, что мне показалось", - написала tatiana_07_04_27.

"Жители Махачкалы и Кизилюрта сообщают о землетрясении. Подземные точки ощущались примерно в 0.30 (мск)", - говорится в сообщении в дагестанском паблике makhachkala.chp, насчитывающем 179 тысяч подписчиков.

"В Буйнакске тоже почувствовали", - написал пользователь baydabieva.

"Ахвахский район, село Тад-магитль тоже", - написал m_b_hjdi.

О разрушениях, вызванных землетрясением, сообщений не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля подземный толчок магнитудой 3,4 был зарегистрирован сегодня в Шатойском районе Чечни. Информации о жертвах и разрушениях не было.