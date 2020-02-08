Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чечне

08 февраля 2020, 21:23

Подземный толчок зарегистрирован сегодня в Шатойском районе. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение произошло сегодня в 16.46 мск, эпицентр находился на глубине 10 километров, сообщили сейсмологи.

Сейсмособытие зарегистрировано в семи километрах от села Шатой в географической точке с координатами 42.88 градуса северной широты и 45.77 градуса восточной долготы, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится в Саттинском сельском поселении Шатойского района. В этом населенном пункте, согласно информации Росстата на 2017 год, проживают 6 580 человек.

На сайте ГУ МЧС по Чечне информации о сейсмособытии сегодня к 21.20 мск нет.

Ранее "Кавказский узел" писал о землетрясении магнитудой 3,2 в Надтеречном районе Чечни в ноябре 2019 года. Информации о жертвах и разрушениях тогда также не поступало.