Сотрудники полиции во время акции протеста. Ереван, 23 декабря 2020 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

24 декабря 2020, 21:02

Участники протестов в Ереване пожаловались на жесткие действия полиции

Полиция продолжила задержания на акции противников Никола Пашиняна, участники которой перекрывают улицы в Ереване. Общее число доставленных сегодня в полицейские участки достигло 94. Участники протестов назвали сегодняшние действия полиции особо жесткими.

Как сообщал "Кавказский узел", перед зданием правительства Армении с 22 декабря проходит  акция с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сегодня днем в ходе протестов были задержаны 77 человек, часть из них уже освобождена, отчитались в полиции.

Противники Пашиняна остаются на площади Республики, они скандируют лозунги "Никол, уходи!" и "Армения без Никола!". Полицейские, в числе которых "Красные береты", контролируют протесты, сообщила корреспондент "Кавказского узла".

Полиция задержала на площади Республики 17 активистов за неподчинение законному требованию полиции (статья 182 Кодекса Армении об административных правонарушениях), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Управления по информации и связям с общественностью полиции Зарзанд Габриелян. За весь день были задержаны 94 участника акции протеста, отметил он.

На площади Республики возле гостиницы Marriott между активистами и полицейскими произошло столкновение, в результате которого правоохранители доставили в участок ряд участников акции неповиновения.  Группа активистов перекрыла улицу Тиграна Меца возле здания правительства на площади Республики. Однако полиция дала им время освободить проезжую часть улицы, рассказал один из участников акции. "Тогда мы шествием хотели направиться к улице Амиряна, перекрыть ее на время в знак протеста против Пашиняна, однако у гостиницы Marriott полиция применила силу и задержала наших активистов", - отметил участник акции в прямом эфире News.am.

Полиция сегодня "особо жестко ведет себя", при задержании пострадал один из участников акции протеста. "Скорее всего, есть особое указание сверху. Но это нас не остановит, Никол Пашинян должен уйти", - перевел слова сторонника оппозиции корреспондент "Кавказского узла".

Активисты перекрыли одну из главных улиц Еревана,  проспект Баграмяна, грузовиками, в результате парализовано автомобильное движение.

Члены молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" присоединились к протестующим против Никола Пашиняна, которые объявили бессрочную сидячую забастовку  на площади Республики, рассказала корреспонденту "Кавказского узла"представитель организации Кристине Варданян. "Акции неповиновения продолжатся до тех пор, пока Никол Пашинян не покинет пост премьера", - заявила она.

Армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. При этом он отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Сам Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года. Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". 

Примечание:

 "Силовики оцепили парламент Армении из-за стихийного митинга", Полиция сообщила о 69 задержанных у здания правительства Армении", "Суд отказался арестовать мэра Гориса".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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