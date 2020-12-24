Протестующий в центре Еревана 23.12.2020. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

24 декабря 2020, 15:58

Число задержанных в Ереване выросло до 77

На акции протеста оппозиции в центре Еревана задержаны 77 человек, часть из них уже освобождена, отчитались в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", перед зданием правительства Армении была начата акция с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие разбили на площади Республики в Ереване палаточный городок. Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна выехал от здания правительства, прорвавшись через толпу протестующих. Полиция ранее отчиталась о 69 задержанных на акции протеста.

По последним данным, 77 участников акции протеста в Ереване доставлены в полицейские участки, сообщило сегодня АМИ "Новости-Армения" со ссылкой на замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгара Джанояна

Многие из задержанных уже освобождены. "77 человек - это общая цифра, но многие уже отпущены", - приводит РИА "Новости" слова сотрудника полиции. Митингующие ушли от здания правительства республики в центре Еревана, часть из них переместилась на противоположную сторону площади Республики, где находятся сцена и палатки. Подразделения полиции ослабили оцепление здания, сообщило агентство в 15:30 мск.

Представители оппозиции  и их сторонники шествием направились к зданию Генпрокуратуры. Жители страны платят налоги и Генпрокуратура обязана заниматься расследованием преступлений или спорных вопросов, а не слепо защищать руководство, отметил член АРФ Дашнакцутюн  Гегам Манукян, пишет "Sputnik Армения".

Армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. При этом он отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Кремль исключил присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе", "Силовики оцепили парламент Армении из-за стихийного митинга", "Суд отказался арестовать мэра Гориса".

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