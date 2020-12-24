Полиция сообщила о 69 задержанных у здания правительства Армении

24 декабря 2020, 13:38

Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна выехал от здания правительства, прорвавшись через толпу протестующих. Полиция отчиталась о 69 задержанных на акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 декабря перед зданием правительства Армении началась круглосуточная акция с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие разбили на площади Республики в Ереване палаточный городок. Сегодня утром активисты планировали заблокировать здание правительства, чтобы сорвать заседание. Силовики выставили оцепление.

В полицейские участки доставлены 69 активистов, сообщил в 11.23 мск со ссылкой на пресс-службу полиции "Sputnik Армения".

Массовые задержания произошли, когда полицейские пытались освободить проезжую часть проспекта Тиграна Меца. Активисты, оттесняемые силовиками, бросали снежки в правительственные машины и мешали им покинуть территорию. На видео, опубликованном на YouTube-канале издания, полицейские хватают активистов и пытаются увести их с дороги, по которой пытается проехать черный автомобиль. При этом машина наезжает на сцепившихся активиста и полицейского.

По словам директора Скорой помощи Тагуи Степанян, медицинские работники на месте оказали помощь одному полицейскому и одной участнице акции протеста. Госпитализация никому не потребовалась, говорится в публикации.

Целью протестующих, скандировавших "Никол предатель", было не допустить выезда кортежа Никола Пашиняна с территории здания Кабмина, указано в публикации "Новости-Армения". На видео, размещенном на YouTube-канале издания, десятки силовиков сдерживают напирающую на них толпу протестующих.

Машины членов правительства, в том числе автомобиль Никола Пашиняна, отъезжали от заднего входа в здание Кабмина, передал "Арминфо".

Армянская оппозиция подняла вопрос об отставке Пашиняна сразу после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. При этом он отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Сам Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года. Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Акции протеста сторонников оппозиции, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пока несопоставимы по масштабам с "бархатной революцией" 2018 года, но они консолидируют общество и недовольство главой правительства возрастет, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.