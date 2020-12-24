Cиловики оцепили здание правительства в Ереване

24 декабря 2020, 09:58

Полицейские выставили в столице Армении кордон вокруг здания правительства, чтобы не допустить срыва заседания парламента требующими отставки Пашиняна представителями оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря оппозиционеры вышли на акцию протеста на площадь Республики в Ереване, потребовав отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками возникла потасовка после того, как митингующие попытались разбить палаточный лагерь. Силовики потребовали демонтировать палатки. Утром 23 декабря акция протеста была продолжена. Протестующие заявили о планах заблокировать сегодня в 10 часов по времени Еревана (09.00 мск) здание правительства, чтобы не пропустить Пашиняна на заседание.

Ранее Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. При этом он отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста.

Силовики выставили оцепление вокруг здания правительства в Ереване, чтобы не допустить его блокировки. Оппозиционеры пока массово не подошли, хотя блокировка здания запланирована на 10.00 часов (09.00 мск), сообщил Sputnik Армения.

На кадрах видео, опубликованного сегодня РИА "Новости", показаны сотрудники полиции, облаченные в защитные средства, в руках у них щиты. Силовики выстроились вокруг здания правительства в один ряд. "Полиция выставляет оцепление у входа в дом правительства в Ереване, где ожидается акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна", – пояснило издание.

Минувшая ночь на площади Республики в центре столицы Армении прошла спокойно, на месте проведения акции протеста оставались несколько десятков митингующих, сообщило сегодня издание Panorama.am.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ереване облачно, температура воздуха 0 градусов, скорость ветра - 1 метр в секунду. В ночь на 25 декабря также ожидается дождь со снегом, температура воздуха останется прежней и скорость также составит 1 метр в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.