Оппозиция продолжила акцию протеста в Ереване

23 декабря 2020, 10:49

На площади Республики в центре столицы Армении остаются несколько десятков протестующих, активисты провели ночь в палатках и дожидаются начала митинга во второй половине дня.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря оппозиционеры вышли на акцию протеста на площадь Республики в Ереване, потребовав отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками возникла потасовка после того, как митингующие попытались разбить палаточный лагерь. Силовики потребовали демонтировать палатки. Вечером протестующие разожгли костры, заявив о намерении провести ночь на площади в Ереване.

Ранее Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если того потребует народ. При этом он отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста.

Активисты продолжают акцию протеста на площади Республики в Ереване. Ночью в столице Армении выпали осадки, снегопад продолжается сегодня. На данный момент на площади установлены несколько палаток, рядом с ними участники акции поставили печки, активисты запекают картошку, сообщило сегодня издание Panorama.am.

Издание "Sputnik Армения" опубликовало ролик, на кадрах которого показана площадь в центре Еревана. В столице Армении пасмурная погода, идет снег. Около палаток стоит печка, возле которой греются участники акции протеста. Неподалеку стоит полицейский автозак. Рядом с палатками установлены несколько флагов Армении, в снег также воткнуты транспаранты с изображением Никола Пашиняна.

Судя по кадрам ролика, на площади присутствуют несколько десятков активистов. По площади беспрепятственно передвигается транспорт, по тротуару неспешно прогуливаются полицейские, видны случайные прохожие.

На видео также показаны бочки, в которых, судя по всему, протестующие ночью разводили огонь. Кадры также демонстрируют участников акции протеста, которые сидя вокруг железной печки пекут на ней картофель и ведут беседу с журналистами.

Напомним, что в 16.00 (15.00 мск) на площади в Ереване запланирован митинг. До этого оппозиция намерена провести акции гражданского неповиновения по всей республике.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции" 2018 года можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ереване облачно, идет дождь со снегом, температура воздуха 0 градусов, скорость ветра - 1 метр в секунду. В ночь на 24 декабря также ожидается дождь со снегом, температура воздуха останется прежней и скорость также составит 1 метр в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.