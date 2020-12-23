Минздрав Ставрополья отказался от "народной помощи" в пошиве защитных костюмов для врачей

23 декабря 2020, 04:15

После жалоб профсоюза ставропольской станции скорой помощи на нехватку медицинских костюмов Instagram-блогер Olgache_uni собрала средства на их пошив. Медработники в регионе обеспечены средствами защиты и в народной помощи не нуждаются, отреагировал краевой Минздрав.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, размещена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О нехватке СИЗов блогер узнала от представителей медработников

С просьбой о помощи врачам "скорой" к Instagram-блогеру из Ставрополья под ником Olgache_uni (66,2 тысячи подписчиков) обратилась ее подруга в середине декабря, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама блогер. "Знакомая сообщила, что ставропольские медицинские бригады, работающие с больными коронавирусом, остро нуждаются в одноразовых костюмах – якобы данного средства защиты в городе не осталось вовсе, и фельдшеры вынуждены носить одноразовый костюм «до дыр»", - сообщила Ольга.

По словам блогера, она обратилась к руководству профсоюза станции скорой помощи Ставрополя, которое информацию подтвердило и подчеркнуло, что в горячем питании медработники не нуждаются – едой их обеспечивают как власти, так и общественные организации, однако врачей, по словам руководства профсоюза, не обеспечивают костюмами. "Мне пояснили [на станции скорой помощи], что [костюмов] надо очень много, катастрофически много", - прокомментировала Ольга.

После этого в своем блоге Ольга объявила сбор денег на покупку костюмов - за два дня удалось собрать 8 тысяч рублей. Но когда блогер узнала, что самый дешевый костюм стоит 360 рублей, то "кинула клич - кто знает, где дешевле". "Тогда знакомая предложила волонтерскую помощь - сшить костюмы. Она нашла ткань, я перечислила деньги. Купили три рулона ткани, липучки, нашли цех, который готов предоставить свои мощности после завершения работы - стоимость костюма упала примерно до 110 рублей", - рассказала блогер. Пост о сборе средств на приобретение костюмов для "скорой" к 01.45 мск 23 декабря набрал 187 лайков.

Сшитые костюмы не будут стерильными и скорее будут походить на халат - об этом Ольга сообщила руководству профсоюза скорой помощи Ставрополя, но там ответили: "Будем рады любому костюму". Сейчас блогер ожидает, когда из соседнего региона приедет закупленный санитарный комбинезон, чтобы распороть его и получить лекало. "В Ставрополе мы не нашли ни одного костюма, чтобы раскроить его. Ни нового, ни б/у", - пояснила Ольга.

Пост Ольги привлек внимание Минздрава Ставрополья: ей пришло сообщение, что "перебоев с поставками на приобретение средств индивидуальной защиты нет".

Сотрудникам медучреждений Ставропольского края хватает средств индивидуальной защиты, вопреки информации, размещенной в одном из интернет-изданий, говорится в сообщении, опубликованном 19 декабря на сайте Минздрава региона. "СИЗы в медучреждения закупаются за счет средств федерального и краевого бюджетов, Фонда обязательного медицинского страхования. Сегодня, в условиях напряженной борьбы с коронавирусом, медикам помогают волонтеры общественных организаций, благотворительные фонды и частные лица. Никаких дополнительных «народных сборов» для этого не требуется. На сегодняшний день на приобретение средств индивидуальной защиты направлено свыше 170 млн рублей. На складах сохраняется достаточный запас респираторов, защитных костюмов, халатов, масок, очков, бахил, защитных щитков. Их количество постоянно поддерживается на неснижаемом уровне, чтобы в случае перебоев в закупках не возникало дефицита", - отмечается в сообщении.

"Сразу же возникает вопрос - почему мои источники (врачи) говорят одно, и это противоречит тому, что отвечает Минздрав. Чтобы разобраться с вопросом, хотелось бы увидеть от Минздрава цифру, озвученную выше (170 млн), в конкретных цифрах: 1.Нормативы потребления и нормативы списания СИЗ, 2.Количество работающих с ковидными пациентами врачей (скорой помощи), среднее количество вызовов в смену, 3.Сколько комплектов с начала пандемии (01.04.2020) было поставлено на склад (скорой помощи), 4.Стоимость 1 комплекта СИЗ", - написала у себя в аккаунте Ольга 20 декабря. Пост к 01.45 мск 23 декабря набрал 143 лайка.

После этого, по словам блогера, руководство профсоюза станции скорой помощи внезапно стало отказываться от помощи. "[Мне сказали], что проблема есть, но мы справляемся. [Меня] обвинили в том, что я пытаюсь распиариться на проблеме COVID-19, но поверьте, я бы куда больше внимания собрала, выложив какое-нибудь «ню». Реклама в мои цели не входила, я лишь хотела помочь", - рассказала Ольга.

Она предположила, что руководство профсоюза было запугано с целью перестать освещать проблемы врачей в крае, в связи с этим скорая помощь может не взять костюмы, однако отказываться шить их Ольга не намерена. "Мы думаем, что им не разрешат их взять. Если будет так, то в городе есть вторая больница, есть участковые врачи. Мы просто отдалим им эти халаты. Наша задача - закрыть хотя бы небольшую дырку в этой бреши и дошить эти халаты, раз уже взялись и собрали эти 8 тысяч рублей. Еще и маски сошьем - остается материал", - заявила Ольга.

Костюм-образец для пошива был заказан в Москве, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Ставрополя Люба Липская, которая вместе с несколькими подругами вызвалась сшить костюмы для медработников Ставрополя бесплатно. "В Ставрополе на складах ничего нет, в аптеках тоже", - сообщила Липская.

По ее словам, в одном из крупных сетевых магазинов она закупила плотную ткань, которая соответствует той, которая используется медработниками. "Конечно, бесконечно много времени посветить данной проблемы мы не сможем, но если хотя бы штук 80 сошьем, то уже хорошо. Мы вошли в положение врачей. Все чеки сохранены. Наш цех – это маленькая комнатка, но нам достаточно. Я вижу, что проблема с комбинезонами стоит очень остро – я не видела ни одного врача в костюме, проезжающего в карете скорой помощи", - заявила волонтер.

По данным на 22 декабря в Ставропольском края зафиксировано 32 886 зараженных коронавирусом с начала эпидемии, 29 434 пациента выздоровели, 680 умерли, говорится на сайте "Стопкоронавирус.РФ".

"Для помощи медорганизациям приветствуется только личная инициатива граждан"

Нехватки СИЗов в Ставропольском крае нет, заверила корреспондента "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Ставрополья Ирина Кучукова. "И одноразовых, и многоразовых костюмов хватает. Они закупаются как за счет краевого бюджета, также идет поддержка общественных организаций, предпринимателей, волонтеров", - рассказала Кучукова.

Тем не менее в Минздраве признают, что медучреждения "всегда с благодарностью принимают всевозможную помощь".

"Так, например, один из семейных фондов предоставил для них СИЗов на 80 млн рублей. Участвуют в таких акциях предприниматели, депутаты, частные лица. Благотворители дарят мебель, текстиль, постельные принадлежности, медицинское оборудование. Каждый, кто искренне хочет помочь, может обратиться к руководителю медорганизации. Вместе с тем, никаких «народных сборов средств» медучреждения не организуют и не поддерживают – приветствуется только личная инициатива граждан", - говорится в релизе ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Комментарий руководства профсоюза станции скорой помощи в Ставрополе, а также представителей самой городской "скорой" корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось.

Эксперт назвал идею помощи врачам достойной поддержки

Блогер Olgache_uni не первый раз организует социально значимые проекты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской. Например, недавно блогер реализовала проект "Миссис Ставрополь и миссис Ставропольский край", добавил Ледовской, назвав идею помощи врачам "здравой" и "достойной поддержки".

"Есть несколько предположений, почему в медицинском профсоюзе отказались от проекта. Во-первых, Ольга заявляла у себя на странице в Facebook, что ей придется закрыть свой бизнес из-за изменений в налоговом законодательстве, конкретно Ставропольского края. В ее проекте, как она пишет, работают в том числе сотрудники, которых можно считать социально незащищенными. Это выводит ее в поле, оппозиционное краевой власти. Поэтому, возможно, краевому министерству здравоохранения связывать себя с таким человек не очень выгодно", - предположил эксперт.

Instagram-аккаунт Olgache_uni посвящен жизни автора блога. В профиле блогер предлагает услуги по написанию текстов постов для других пользователь соцсети.

Во-вторых, добавил Ледовской, власть пытается монополизировать тему коронавируса и защиты от эпидемии населения. "В предвыборный год тоже невыгодно показывать слабость в этой теме. В Ставропольском крае всегда прослеживалась тенденция не интеграции частных общественных проектов в официальные краевые программы, а построение параллельных структур и процессов под брендом краевой власти. Так происходило и с экологическими проектами, и с другими", - заключил Ледовской.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года должны пройти выборы депутатов Госудмы ФС РФ и депутатов думы Ставропольского края 7-го созыва.

Минздрав Ставропольского края обязан во время эпидемии по коронавирусу оперативнее реагировать на любые конфликты в публичном поле, считает главный редактор издания "Акценты", политолог Антон Чаблин.

"Сколько за последнее время было скандалов: видео ужасающего состояния больниц и амбулаторий из городов и сел, сообщения в соцсетях о поборах - никакой реакции не было. История с заражением СПИДом в одном из медучреждений Буденновска или с гибелью роженицы в селе Курсавка - Минздрав реагировал лишь тогда, когда скандал выходил на федеральный уровень. Это совершенно неправильно, а главное - полностью подрывает веру граждан в систему здравоохранения в целом. Даже если врач в той или иной ситуации конфликтной и прав, но политика умолчания заставляет граждан верить в обратное: мол, раз молчат – виноваты", - заявил Olgache_uni Чаблин.

Трое детей и двое взрослых заразились опасным заболеванием в инфекционном отделении Буденновской больницы в 2018 году. По версии следствия, старшая медсестра не проконтролировала, как персонал больницы выполняет уход за периферическими венозными катетерами. Буденновский горсуд 10 марта признал бывшую старшую медсестру виновной в халатности и приговорил к 10 месяцам исправительных работ. Медсестра свою вину не признала

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".