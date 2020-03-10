Суд вынес приговор медсестре по делу о заражении ВИЧ в Буденновске

10 марта 2020, 19:00

Буденновский горсуд признал бывшую старшую медсестру инфекционного отделения горбольницы Викторию Назурову виновной в халатности, которая привела к заражению пяти пациентов ВИЧ-инфекцией. Назурова получила 10 месяцев исправительных работ.

Как писал "Кавказский узел", суд начал рассмотрение дела о заражении ВИЧ пациентов Буденновской больницы в декабре 2019 года, процесс проходил в закрытом режиме. На заседании суда 28 февраля обвинение попросило назначить 10 месяцев исправительных работ обвиняемой. Виктория Назурова заявила о своей невиновности.

Трое детей и двое взрослых заразились опасным заболеванием в инфекционном отделении Буденновской больницы в 2018 году. 28 ноября 2019 года Генпрокуратура России сообщила о передаче дела в суд. По версии следствия, старшая медсестра не проконтролировала, как персонал больницы выполняет уход за периферическими венозными катетерами. Ей было предъявлено обвинение по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК России).

Медсестра признана виновной по делу о заражении ВИЧ пациентов

Сегодня в Буденновском городском суде прошло последнее судебное заседание по делу о заражении ВИЧ пяти пациентов инфекционного отделения ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи (СВМП) №1» города Буденновска.

Вынося обвинительный приговор, судья учел, что, работая старшей медицинской сестрой, Назурова «не обеспечила безопасное проведение лечебных мероприятий, не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерами», сообщила корреспонденту «Кавказского узла» по телефону пресс-секретарь Буденновского горсуда Екатерина Буракова.

«Один из венозных катетеров применялся к пациенту, который был ВИЧ-инфицирован. Из-за халатности старшей медицинской сестры данный катетер был использован несколько раз, что привело к заражению ВИЧ-инфекцией троих малолетних и двоих взрослых пациентов», - рассказала Буракова.

Она отметила, что «поскольку материалы уголовного дела содержат сведения об обстоятельствах заражения ВИЧ-инфекцией потерпевших, в том числе и малолетних», суд посчитал, что имеются предусмотренные законом основания для рассмотрения данного уголовного дела в закрытом судебном заседании. При этом вводная и резолютивная часть обвинительного приговора были оглашены в открытом судебном заседании.

Екатерина Буракова сообщила, что по делу состоялось шесть судебных заседаний, «в ходе которых были допрошены потерпевшие, законные представители потерпевших, свидетели, подсудимая, исследованы письменные материалы дела, проведены прения сторон».

«Подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемого деяния. Ей назначено наказание по ч. 1 ст. 293 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения сроком на полтора года. С осужденной также взысканы расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевших и процессуальные издержки», - сообщила Екатерина Буракова, заметив при этом, что приговор в законную силу пока не вступил.

Виктория Назурова не ответила на телефонные звонки корреспондента «Кавказского узла». Ее адвокат Татьяна Решетилова пояснила, что осужденная не желает общаться с журналистами и просила ее, как адвоката, также не давать никаких комментариев прессе.

Также корреспонденту «Кавказского узла» не удалось получить комментарии от представителей Буденновской межрайонной прокуратуры. Пресс-секретарь прокуратуры Залина Уракчиева сказала, что руководство по этому суду «не дает комментариев».

Число заболевших ВИЧ-инфекцией на Ставрополье растет

Главврач Ставропольского краевого специализированного центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями (Краевой центр СПИД) Денис Штанев, отвечая на запрос «Кавказского узла», привел последние статистические данные. К 1 марта 2020 года число ВИЧ-инфицированных, имеющих регистрацию в Ставропольском крае, составило 5023 человека. В 2019 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией превысила 30 новых случаев на 100 тысяч человек населения. Этот показатель более, чем в два раза ниже общероссийского. Самый высокий показатель в крае отмечен в городе Невинномысске (58,2 новых случая на 100 тысяч человек).

В Ставропольском крае в 2019 году было выявлено 985 случаев ВИЧ-инфекции, это на 31 случай меньше, чем в 2018 году, следует из данных, опубликованных на сайте Ставропольского краевого центра СПИД. Из инфицированных опасным вирусом: 804 человека являются постоянными жителями края, 84 – жители других субъектов России, 83 - лица без определенного места жительства и 14 иностранных граждан. Среди инфицированных семеро детей возрасте до 14 лет, отмечается в сообщении.

На вопрос о том, чья была зона ответственности в случае с заражением ВИЧ-инфекцией в Будённовске - только старшей медсестры или же это проблема в организации труда ее руководством, Денис Штанев дал такой ответ: «Зона ответственности сотрудников медицинской организации определяется должностными инструкциями и другими локальными нормативными актами, утвержденными в организации».

Штанев также указал, что правила стерилизации инструментов для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях регламентированы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и отраслевым стандартом ОСТ 42-21-2-85.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края ни на один из поставленных в запросе «Кавказского узла» вопросов не ответила.

Ранее сообщалось, что все зараженные ВИЧ в больнице Буденновска взяты под наблюдение врачей и получают бесплатную помощь. Краевой Минздрав заявлял, что после инцидента в больницах региона ужесточен контроль за заболеваниями поступающих на госпитализацию людей, а медперсонал прошел дополнительный инструктаж и переаттестацию. 21 ноября 2019 года губернатор Владимир Владимиров заявил, что сотрудники больницы в Буденновске, причастные к заражению ВИЧ пациентов, уволены или привлечены к ответственности. При этом глава региона не уточнил, кто был уволен и к какой ответственности привлечен остальной медперсонал.

При использовании одноразовых шприцев и катетеров заражение людей ВИЧ в больницах невозможно, считают московские врачи Магомед Бибалаев и Рашад Сейфуллаев. Президент "Лиги защиты врачей" Семён Гальперин призвал проверить обеспеченность ставропольских больниц расходными материалами.

"Кавказский узел" также писал, что московские врачи Магомед Бибалаев и Рашад Сейфуллаев сочли исключительным случай заражения ВИЧ в больнице на Ставрополье. Государство не несет ответственности за инфицирование опасными болезнями пациентов медицинских учреждений, ответственность перед пациентами несут только медучреждения, сообщили опрошенные «Кавказским узлом» юристы.