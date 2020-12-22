Глава Минздрава Дагестана ушел в отставку на фоне роста числа заболевших COVID-19

22 декабря 2020, 15:50

После критики Сергея Меликова министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов написал заявление об отставке. Глава Дагестана одобрил это решение, отметив, что если человек на справляется с работой, лучше уйти.

Как писал "Кавказский узел", главврачи на заседании дагестанского оперативного штаба 16 декабря указали на нехватку реаниматологов и проблемы с поставками лекарств сразу по шести направлениям. Власти региона должны сейчас сосредоточиться на противодействию пандемии, подчеркнул Сергей Меликов, отметив, что говорить о стабильности ситуации рано, потому что количество больных прибавляется.

На сегодняшний день в Дагестане 2030 активных больных коронавирусом. За минувшие сутки выявлены 155 новых случаев заражения, с начала пандемии зарегистрированы 22 044 случая заражения коронавирусом. За сутки в Дагестане скончались шесть человек, а за все время пандемии - 1073, говорится на сайте "Стопкоронавирус", где публикуются данные Роспотребнадзора и Минздрава России. По числу умерших от коронавируса Дагестан лидирует среди регионов СКФО, но глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что и эти цифры занижены, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Врио министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов подал сегодня заявление об отставке. "Министр здравоохранения республики обратился с пожеланием освобождения от занимаемой должности. Врио главы Дагестана Сергей Меликов поручил председателю правительства определиться с исполняющим обязанности министра", – приводит "Молодежь Дагестана" слова представителя пресс-службы главы республики.

Меликов сообщил об отставке Гаджиибрагимова в ходе совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований. "У нас обратился с пожеланием освобождения от должности министр здравоохранения. Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов. По крайней мере, все честно: если человек считает, что на сегодняшний день не способен реализовать те задачи, которые перед ним ставятся, давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы", - процитировал сегодня "Интерфакс" слова главы Дагестана.

Гаджиибрагимов возглавил Минздрав Дагестана 14 мая 2018 года. До этого в течение 15 лет занимал разные должности (последняя - начальник медико-санитарной части) в структуре республиканского управления ФСБ. Начинал работу врачом скорой помощи в Ростове-на-Дону, где и окончил мединститут и Южный федеральный университет. Гаджиибрагимову присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", он также награжден медалью "За спасение погибавших", сообщила сегодня "Российская газета".

Напомним, 4 ноября Джамалудин Гаджиибрагимов заявил о нехватке в республике 73 бригад скорой помощи. По его словам, нормативы предусматривают одну бригаду скорой помощи на 10 тысяч жителей. "Сейчас в регионе работает 189 бригад, из них 127 – врачебные и 62 – фельдшерские, это 0,6 на 10 тысяч населения. В Махачкале задействовано 45 бригад скорой помощи. Республике дополнительно требуется еще 73 бригады, это более 1000 штатных единиц", - привела слова министра пресс-служба Минздрава.

Проведение богослужений с присутствием верующих и доступ верующих в культовые здания запрещены в Дагестане с 22 декабря и до окончания режима повышенной готовности, говорится в постановлении главного санитарного врача республики от 21 декабря. При этом в документе указывается, что проведение богослужений возможно при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции между верующими, также возможно проведение обрядов с участием ограниченного числа людей, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что жителям Дагестана с 22 декабря разрешено посещать кладбища только для участия в захоронении и при обращении за оформлением услуг по погребению. Такую меру Роспотребнадзор объяснил ухудшением ситуации с коронавирусом.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".