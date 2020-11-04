Минздрав Дагестана заявил о нехватке врачей скорой помощи

04 ноября 2020, 00:48

Для обслуживания населения в Дагестане не хватает 73 бригады скорой помощи, заявил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. В последнюю неделю в Махачкале ежедневно госпитализируют от 90 до 147 пациентов с признаками пневмонии, сообщил сотрудник городской скорой помощи.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Минздрав Дагестана сообщил о 214 пациентах, госпитализированных за сутки с подозрением на COVID-19, заражение было подтверждено у 85.

К 3 ноября в Дагестане общее число инфицированных достигло 16 306, умерли 785 пациентов. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Дагестане, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О нехватке карет скорой помощи 3 октября министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал помощнику главного внештатного специалиста по скорой помощи Минздрава России Николаю Разумному, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана.

«Согласно нормативам, на 10 тысяч населения должна быть одна бригада скорой помощи. Сейчас в регионе работает 189 бригад, из них 127 – врачебные и 62- фельдшерские – это 0,6 на 10 тысяч населения. В Махачкале задействовано 45 бригад скорой помощи. Республике дополнительно требуется еще 73 бригады, это более 1000 штатных единиц», - процитировала Гаджиибрагимова пресс-служба ведомства.

В результате была достигнута договоренность «о создании специальной дорожной карты с пошаговым планом решения проблемы нехватки бригад скорой помощи в республике», отметил сотрудник пресс-службы.

О нехватке бригад скорой помощи в августе также заявлял исполняющий обязанности директора ТФОМС Дагестана Ильяс Мамаев, говорится в сообщении на сайте Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Он указал, что в регионе 189 бригад скорой помощи, а застрахованного населения – 2 миллиона 610 тысяч. "На 10 тысяч населения необходима одна бригада, соответственно всего их в республике должно быть 261. Кроме того, по нормативу должно быть 16 вызовов скорой помощи в сутки на бригаду, но [...] в некоторых районах на бригаду приходится от 3 до 7 вызовов", - сказал он 28 августа на встрече с на тот момент главой Дагестана Владимиром Васильевым и министром здравоохранения республики Джамалудином Гаджиибрагимовым.

Больных с признаками коронавируса и внебольничной пневмонии все больше, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы скорой помощи Махачкалы. По его словам, за последнюю неделю количество госпитализированных в стационары города больных варьировалось от 90 до 147 в сутки. Количество бригад скорой помощи, которые обслуживают Махачкалу и пригородные поселки, не увеличено и осталось равным 45, указал он.

"Кавказский узел" сообщал, что с 23 октября в Дагестане постановлением врио главы республики Сергея Меликова введено обязательное ношение масок в магазинах, мечетях и общественном транспорте. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Эффективность масок как защиты от коронавируса сомнительна, указали пользователи дагестанских пабликов Instagram после введения в республике масочного режима. Критики этой меры призвали власти в плане борьбы с COVID-19 решить проблему переполненного общественного транспорта.