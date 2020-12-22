Силовики запретили сочинскому архитектору делиться подробностями уголовного дела

22 декабря 2020, 07:40

Михаил Калямин, который под угрозой ареста был вынужден подписать признание в экстремизме, рассказал "Кавказскому узлу", что сочинские силовики переквалифицировали дело в отношении него на статью о публичных призывах к экстремистской деятельности. С него взята подписка о неразглашении материалов дела и выдано направление на психиатрическую экспертизу.

Как информировал "Кавказский узел", 24 ноября силовики задержали 64-летнего сочинского архитектора Михаила Калямина в его квартире и увезли в неизвестном направлении. 30 ноября Калямин рассказал, что его 93-летняя неходячая мама, с которой они живут в одной квартире, не может оставаться в квартире одна, поэтому под угрозой ареста он был вынужден подписать признание в экстремизме. По его словам, с него была взята подписка о невыезде, а во время обыска в квартире была изъята вся техника, компьютер и все телефоны.

21 декабря Михаил Калямин рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о том, что был вызван силовиком 20 декабря для ознакомления и подписания постановления о назначении ему психиатрической экспертизы в главной психиатрической больнице края №1.

"Видимо, меня решили признать невменяемым... Мне... [силовик] также дал подписать документ о неразглашении материалов уголовного дела, иначе пообещал привлечь к уголовной ответственности за разглашение. Он был крайне недоволен моим сотрудничеством со СМИ и появившейся петицией в мою защиту", - сказал он.

Соответствующая петиция, адресованная руководству силового ведомства, была размещена 12 декабря на сайте Change.org. Ее автор требует прекратить уголовное преследование Калямина по статье об экстремизме за выражение своего мнения и мыслей в социальных сетях, так как это право гарантировано Конвенцией по права человека и статьей 29 Конституции России. По данным на 04.05 мск 22 декабря под петицией стоит 21 подпись.

По словам Калямина, в отличие от предыдущего раза при общении с силовиком 20 декабря присутствовал дежурный адвокат. "Единственное, что она мне сообщила, так это по какой именно статье меня привлекут, если я нарушу подписку о неразглашении", - сказал он.

По его словам, фактически из материалов дела не понял, в чем именно его обвиняют и что ему вменяют. "Единственное, на что я обратил внимание, что когда мне... [силовик] давал подписывать какие-то бумаги первый раз, то там значилась статья 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды), а в этот раз статью поменяли на статью 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - отметил Калямин.

Он отметил, что силовик сообщил о завершении своей работы, после чего предъявил для подписи ряд бумаг. "Я юридически не подкован и не знаю всех тонкостей, посоветоваться было не с кем. В первый раз адвоката вообще не было, а в этот раз - [дежурный] адвокат... Никаких советов я от нее не получил и значения подписанных мной бумаг мне не было разъяснено", - заявил архитектор, отметив, что хотел бы помощи независимого адвоката, но у него нет средств на такого.

По его словам, с помощью изъятых компьютеров и телефонов зарабатывал на жизнь, выполнял заказы на дизайнерские работы по договорам, но пока лишен этой возможности. Калямин отметил, что силовик не дал ответ, когда техника будет возвращена. Он добавил, что ему неизвестно о сроках проведения экспертизы, поэтому будет вынужден обращаться к соседям и просить их присмотреть за мамой, приносить ей продукты.

Архитектор рассказал, что в Сочи у него никого из родных, кроме престарелой матери, нет, поскольку его 35-летний сын и внук живут в Сибири. "С женой и матерью сына я в разводе. Соседи по дому у нас очень хорошие. Всегда помогают", - добавил он.

Соседи попросили силовиков прекратить преследование сочинского архитектора

Соседка Калямина Мирослава Тукалевская рассказала "Кавказскому узлу", что соседи 21 декабря отправили посредством электронной приемной в адрес руководства силового ведомства ходатайство о прекращении уголовного преследования Калямина и дали ему и его семье свою характеристику. Согласно письму, под которым стоит 10 подписей и копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", семья Калямина дружная, доброжелательная, отзывчивая и интеллигентная.

"Всегда спокойный и уравновешенный, он никого и никогда ни к чему не призывал и не призывает, никогда и никого не унижал, никогда не сеял вражду и рознь между людьми. Мы считаем, что он не способен на любые противоправные действия", - говорится в послании.

Соседи указали, что мать Михаила Калямина является участницей Второй мировой войны и нуждается в уходе.

Мирослава Тукалевская, которая также поставила подпись под ходатайством, отметила, что соседи не оставят пожилую женщину в беспомощном состоянии. "Это будет очень жестоко, если вдруг мать и сына разлучат, но мы, конечно же, не дадим умереть от голода пожилой женщине, которая уже несколько лет лишена возможности самостоятельно передвигаться и самостоятельно себя обслуживать без помощи сына", - сказала она.

Какими-либо комментариями представителей силовых структур Сочи относительно уголовного преследования Калямина "Кавказский узел" пока не располагает.