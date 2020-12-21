Шахты. Фото: Allen Raymond Hansen, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3915121

21 декабря 2020, 03:05

Шахты неприятно поразили блогера Илью Варламова

Блогер-урбанист Илья Варламов посетил город Шахты и раскритиковал его за отсутствие канализационных люков, маршрутки на дорогах, некрасивую новогоднюю елку, а его жителей назвал "настороженными, как сурикаты". Пользователи Instagram в целом поддержали блогера, но отметили, что в городе есть и приятные места.

Илья Варламов опубликовал небольшой отчет о посещении города Шахты в Ростовской области в своей Instagram-блоге.

"Шахты - совершенно волшебный город. Не понимаю, почему до сих пор в нем нет международного аэропорта, куда бы каждый день прилетали самолеты, нафаршированные любознательными туристами. Шахтам есть, чем влюбить в себя", - сыронизировал Варламов в своем Instagram-блоге 20 декабря. По данным на 03.00 мск сегодня, 21 декабря публикация набрала 66 980 отметок "Нравится" и 2567 комментариев.

Варламов напомнил, что Шахты "много лет признавался самым криминальным городов России". Местные жителей с их же слов он назвал самыми неприветливыми. "Подтверждаю, все ходят, настороженные, как сурикаты", - отметил блогер. Он также напомнил, что в городе самые низкие зарплаты в России.

Согласно рейтингу российских городов по уровню зарплат за первую половину 2020 года, подготовленному РИА "Новости", город Шахты оказался на последнем месте среди 100 крупнейших городов.

По словам Варламова, в Шахтах отсутствуют канализационные люки, "и можно провалиться в ад в любой момент", сильно изношены коммуникации, вместо общественного транспорта - одни маршрутки, а вместо нормальной новогодней елки "убогий пластиковый конус".

При этом, как отметил блогер, "мэрия считает, что Шахты - город радости".

"Что еще надо, чтобы вы бросили все и прямо сейчас купили билет до Ростова-на-Дону и отдались на растерзание Шахтам?" - задается вопросом Варламов.

Комментарий к публикации Ильи Варламова о городе Шахты. https://www.instagram.com/p/CI_p8kyD2pF/Многие из комментаторов поддержали блогера. "Курортный город юга России Шарм-Эль-Шахты", - пошутил gio_chezhia.

"Шахты - спасибо, что живой!" - вторит ему rodion_sharkov.

"Хорошо, что вы подписали название города. Сразу подумалось, что Амстердам или Цюрих", - отметил kenagloti.

"Лет 5-4 назад Шахты пытались открыть второе дыхание и даже что-то начинало получаться - появились хорошие кафе и рестораны, улицы были в относительном порядке, центральный парк стали приводить в нормальный вид. А потом все куда-то резко ухнуло. Ямы и выломанные плитки в самом центре, кафе позакрывались, люди уезжают... Власти города, похоже, подзабили на него", - посетовал faber.len. При этом он отметил, что в городе есть неплохой драматический театр и люди в целом отзывчивые и доброжелательные.

И другие пользователи попытались защитить город и его жителей. "Был проездом. Очень приветливые люди на местном СТО вошли в положение, починили машину вне очереди, еще и кофе напоили. А так обычный провинциальный город", - поделился воспоминаниями mikhail_zag.

Комментарий к публикации Ильи Варламова о городе Шахты. https://www.instagram.com/p/CI_p8kyD2pF/"Мне кажется, вместо слова "Шахты" можно поставить 99% российских городов", - считает belka19545830.

"Я была в Шахтах в мае, была жара и много красивых женщин на улицах, громкая музыка из автомобилей и сладкая клубника", - отметила kseniia_donostia.

"Приезжай обратно, я тебе покажу красивые места и мнение свое нездоровое о Шахтах поменяешь", - раскритиковал Варламова valery.aleksanyan.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2019 года Илья Варламов назвал Краснодар одной из "пробочных столиц" России и заявил, что "все дело в неграмотном управлении городом". Пользователи соцсетей поддержали мнение блогера и пожаловались на пробки, неудобные маршруты общественного транспорта, плохие дороги и непродуманную застройку.

Примечание:

"Визит Варламова в Махачкалу назван "жестом отчаяния" Дадаева", "Журналисты назвали транспортный кризис в Махачкале экзаменом для Дадаева", "Жители Ростова-на-Дону призвали власти спасти от разрушения "Дом Кисина".

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