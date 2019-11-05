Критика Варламова в адрес Краснодара нашла поддержку горожан

05 ноября 2019, 15:43

Пользователи соцсетей, отреагировавшие на высказывания блогера-урбаниста Ильи Варламова о Краснодаре, пожаловались на пробки, неудобные маршруты общественного транспорта, плохие дороги и непродуманную застройку. Критики Варламова считают, что проблема перенасыщенности города автомобилями не имеет решения.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября популярный блогер-урбанист Илья Варламов обозначил в качестве главных проблем Краснодара необходимость в улучшении инфраструктуры общественного транспорта и хаотичные парковки. Он назвал Краснодар одной из "пробочных столиц" России и заявил, что "все дело в неграмотном управлении городом".

Многие комментаторы подтвердили слова блогера, сославшись на свое знакомство с Краснодаром. "Краснодар - это сплошные парковки и ужасный транспорт с непонятным расписанием", - написал видео на канале Варламова в Youtube Dandy. "Я уже давно в центр на автомобиле не езжу. Проще на велосипеде или общественном транспорте", - высказался там же Руслан В. По состоянию на 15.40 мск 5 ноября видео "Краснодар: как многоэтажки уничтожают все вокруг" на канале Варламова в Youtube собрало более 196 тысяч просмотров и 1643 комментария.

"Проехался по Краснодару, не захватывая центр. Это жесть полная. Сплошное уродство типа окраин промышленных городов, застроенных разнокалиберными шалманами разной этажности. Это не город, это сплошной промышленный пригород", - поделился впечатлениями andy_bond, оставивший сегодня комментарий на сайте Варламова.

"Город, который лучше объехать стороной. <...> На общественном транспорте надо делать пару пересадок, всё стоит в пробках. И долго - город большой. На машине - все стоит [в пробках], либо несутся, подрезают и хамят. Был в в марте там. Будний день, утро - центр весь стоит [в пробках]", - написал на сайте Варламова kirill_kaluga. Публикация "Краснодар: город, который еще можно спасти" на сайте Варламова к 15.40 мск 5 ноября собрала 164 комментария.

"Естественно, как может Краснодар улучшиться, если идет безграмотное строительство? Город развивается в поля, а там и дороги двухполосные со скудным освещением. Краснодар погрузился во мрак. Только улица Красная освещается полностью. <...> Дороги не асфальтируются десятилетиями, ливневка во многих районах Краснодара отсутствует напрочь", - прокомментировал позицию Варламова Рагнар Майоров на сайте кубанского издания "Югополис".

Другой читатель "Югополиса" не согласился с критикой города. "Первое: автотранспорт является такой данностью, что вычеркнуть его невозможно. Второе: все города больны подобными вещами", - заявил scaramouche. К 15.40 мск 5 ноября публикация на сайте "Югополис" о позиции блогера собрала 7 комментариев

Пользователь соцсети "ВКонтакте" Сергей Беликов не согласился с мнением Варламова о том, что причиной пробок является высотная застройка. "Интересно, а если бы вместо высоток понастроили малоэтажных домов, то пробок бы не было? Довольно странные суждения", - написал он сегодня в сообществе "Мой Краснодар".

"Мне больно видеть, во что превращается Краснодар. Реально дичь. Парк отстроили - и на этом все, по сути. Да и то заслуга не властей", - высказалась пользовательница той же соцсети Татьяна Катрич в группе "Типичный Краснодар".

"Не обязательно быть, как Варламов, чтобы видеть, что в Музыкальном микрорайоне (один из новых районов Краснодара. - Прим. "Кавказского узла") на инфраструктуру забили", - отметил в группе "Типичный Краснодар" Егор Якшин.

"Хоть кому-то не все равно на наше наследие. Жаль, что это не мэр, который ездит то отели открывать, то частные больницы", - поблагодарила Варламова за освещение проблемы архитектурного наследия Краснодара Вера Кошелева.

Публикация в группе "Типичный Краснодар" в соцсети "ВКонтакте" к 15.40 мск 5 ноября собрала 31 тысячу просмотров и 284 "лайка", а в группе "Мой Краснодар" - 2,8 тысячи просмотров и 21 "лайк". "Кавказский узел" не может проверить, являются ли краснодарцами комментаторы, позиционирующие себя как жители Краснодара.

В октябре Илья Варламов опубликовал личный рейтинг российских городов, в котором поставил Краснодар на 30-е место из 70. Худшим городом страны блогер назвал Адлер, а Сочи, частью которого считается Адлер - лучшим городом юга России. Жители Адлерского района Сочи упрекнули Варламова в предвзятости.