Варламов раскритиковал мэрию Краснодара за пробки на дорогах

04 ноября 2019, 11:10

Необходимость в улучшении инфраструктуры общественного транспорта и хаотичные парковки назвал главными проблемами Краснодара блогер-урбанист Илья Варламов в опубликованном 3 ноября отчете о посещении столицы Кубани.

Как писал "Кавказский узел", в октябре Илья Варламов опубликовал личный рейтинг российских городов из 70 позиций, в котором поставил Краснодар на 30-е место. Худшим городом страны блогер назвал Адлер. Жители Адлерского района Сочи упрекнули Варламова в предвзятости.

3 ноября Илья Варламов опубликовал фотоотчет о прогулке по центру Краснодара, предупредив, что был в этом городе несколько раз, но "он никогда меня не привлекал". "Я не очень люблю юг России за неуважительное отношение к городам, к архитектуре, за беспредел. Хотя сам регион мне нравится, особенно из-за природы и вина! А Краснодар у меня всегда ассоциировался с пробками, ведь это одна из «пробочных столиц» России", - написал блогер.

Он предположил, что "все дело в неграмотном управлении городом". "Строятся многоэтажки, безумные жилые районы, но никто не думает об общественном транспорте - в городе нет даже выделенных полос для общественного транспорта. [...] Краснодару необходима транспортная реформа - нужно полностью переориентировать городской бюджет от строительства дорог к развитию общественного транспорта. Нужно развивать трамвайную сеть, строить линию скоростного трамвая, обосабливать общественный транспорт - трамваи, троллейбусы и автобусы не должны стоять в пробках. Нужно делать велодорожки, ограничивать парковку в центре, должна быть система жёсткого наказания за нарушение правил парковки. И конечно, нужно останавливать строительство многоэтажек, давящих на транспортную систему города. И только тогда, со временем, ситуация начнёт улучшаться", - высказал свое мнение Илья Варламов.

Когда трамвайные остановки находятся на проезжей части, необходимо устанавливать пассажирские платформы, считает блогер. "Иначе посадка-высадка замедляется, а люди рискуют попасть под колёса. А там, где это возможно, трамвайные пути надо обособлять и перекрывать движение автотранспорта", - посоветовал властям Краснодара Варламов.

Хаотичные парковки блогер назвал одной из главных проблем Краснодара. "С одной стороны, здесь хороший климат для использования велосипедов и самокатов. А с другой, весь город всё равно завален машинами. Их ставят на дорогах и на тротуарах, под запрещающими знаками и под разрешающими, за противопарковочными ограждениями и перед ними... Бывает, что машины паркуют на обочине и под разрешающим знаком", - написал Варламов, проиллюстрировав свои слова многочисленными фотографиями припаркованных на улицах Краснодара машин.

Также блогер упрекнул власти Краснодара в ухудшении облика исторических кварталов. "В центре Краснодара ещё сохранились памятники архитектуры. Но ими трудно любоваться из-за обилия визуального мусора и не всегда уместной архитектуры. А как отличить хорошую современную застройку исторического центра от плохой? Хорошая не выделяется на общем фоне, такие здания выполнены в том же стиле, что и окружающие. К сожалению, в Краснодаре об этом не слышали", - высказался Илья Варламов.

При этом он похвалил чиновников за пешеходную зону на улице Красной. "Но несмотря на все транспортные проблемы, в Краснодаре есть и обратный пример. На Красной улице в центре города на выходные полностью ограничивают движение автотранспорта. И улицу открывают для людей", - написал Варламов.

Блогер также разместил на своем YouTube-канале 25-минутное видео, озаглавленное "Краснодар: как многоэтажки уничтожают всё вокруг", смонтированное из записей, сделанных в Краснодаре. К 11.10 мск 4 ноября видео набрало более 154 тысяч просмотров, под ним размещено более 1,4 тысячи комментариев.

Авторы многих из них поддержали позицию Варламова. Некоторые пользователи YouTube, позиционирующие себя как жители Краснодара, сочли, что для оценки города прогулки по центру недостаточно.

"Очень уютная набережная Кубани и парк Галицкого не попали в видео", - написал, в частности, Митька Кириллов.

"Илья, ты мало был в Краснодаре и практически ничего не видел и не показал", - обратился к блогеру Андрей Климов. "А чего центр только показал? Я советую по районам поездить, куда интересней будет ужаснуться", - написал в комментарии пользователь SashaShock.