Сочинцы упрекнули Варламова в предвзятости к Адлеру

18 октября 2019, 10:30

Адлер, который Илья Варламов объявил худшим городом России, всего лишь район Сочи, в свою очередь вызвавшего восхищение блогера, обратили внимание местные жители. Варламов сознательно проигнорировал достоинства Адлера, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", Варламов назвал Адлер худшим городом России. Адлер попал на 70-е место личного рейтинга российских городов, составленного блогером и урбанистом Ильей Варламовым. Варламов отметил, что Адлер формально входит в состав Сочи, но фактически является самостоятельным образованием. В пятерку худших вошла и Махачкала, а Сочи Варламов счел лучшим городом юга России.

Илья Варламов в своем рейтинге поясняет, что лично для него Адлер - это отдельный населенный пункт. "На последнем месте у меня Адлер. Да, вы скажете сейчас, что это район Сочи, и почему вообще я Адлер отнес на последнее место - неужели это самое жуткое место? Для меня Адлер это как отдельный населенный пункт. Конечно, есть места и похуже... В первую очередь за то, что люди: чиновники, жители... невероятно красивое место... застроили этими многоэтажками, шалманами, гаражами... Ужасные пляжи, пробки. Адлер - это кошмар", - заявляет блогер в своем видеоролике, опубликованном в Youtube 12 октября. Сегодня к 09.30 мск видео набрало 613 154 просмотра.

Местные жители, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", выразили несогласие с высказываниями Варламова об Адлере. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения сочинцев.

"Адлер - это один из четырех районов Сочи. Стоило правильно делать акценты, пояснить что речь блогера идет об одном из районов Сочи. Сами СМИ искажают сказанное. Если Варламов утверждает, что "Адлер это ад", то, по всей вероятности, он не был в остальных районах: Центральном, Хостинском и Лазаревском. Ад не обошел эти места в плане строительства высоток, десятиэтажных жилых гаражей и шестиэтажных ангаров. Поэтому не могу согласиться, что ад только в Адлере. А то, что само место здесь райское, созданное природой: горы, море, растительность - это правда. Только человек все это уничтожает", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Адлера, 55-летняя учительница Мария Власова.

При этом она не согласна, что Адлер - худшее место в России. "По сравнению с другими городами, где разбитые дороги и нет элементарных услуг ЖКХ, Сочи выглядит лучшим. Я была во многих городах России и лучше Сочи не видела", - заявила женщина.

50-летний водитель такси Армен Мелконян родился в Адлере и считает его лучшим местом для жизни. "Если у нас тут так все плохо, то почему сам Путин и мировое сообщество выбрало Адлер для проведения международных Олимпийских игр? Наверное, искали лучшее место в мире, а не худшее. Мне, конечно, больше нравится, как выглядел Адлер до Олимпиады, потому что он был чище, население было не таким большим, жизнь текла размерено, у всех была работа. А сейчас местных вытесняют", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, блогеру стоило бы заодно и проанализировать, почему в городах так сложилась жизнь, сравнить с тем, "что было и что стало". "Я родился здесь и видел эту прекрасную природу, Имеретинскую низменность с редкими птицами, которые прилетали к нам, чистое море, реки, санатории... А сейчас что? Один бетон. Природа уничтожается, и это не может не волновать. Но с тем, что Адлер худший, я не согласен, конечно", - подчеркнул Мелконян.

30-летняя жительница Имеретинской низменности Светлана считает, что блогер в своем рейтинге далек от объективности. По ее мнению, он показывает лишь худшие места - "задворки, где не каждый местный бывает". "В любом городе мира при желании можно найти недочеты - и свалки, и разбитые дороги. Но есть много положительного, чего Варламов не видит или не хочет видеть. У него предвзятое отношение к Адлеру", - уверена она.

34-летний предприниматель Владимир Тхагушев родился в Адлере и считает его самым лучшим местом на земле.

Но из-за того, что в Сочи приезжают чиновники, застройщики и покупатели коммерческой недвижимости, которые видят в нашем городе только наживу, то и получается, что наш прекрасный Сочи застраивается высотками, жилыми гаражами, коммерческими многоквартирниками на землях индивидуального жилищного строительства. Но даже после такого отношения Сочи и его район Адлер, в частности, не теряют своей привлекательности. К нам ехали и едут со всего мира", - заявил Тхагушев корреспонденту "Кавказского узла".

30-летний житель Адлера, предприниматель Роман отметил, что в Адлере "не все прекрасно", и "у каждой медали всегда есть две стороны". Но нужно прислушиваться к критике и исправлять недочеты.

62-летняя пенсионерка жительница Имеретинки Эльвира Решетникова считает, что "Сочи и его район Адлер - это уникальное место на земле, созданное природой". "Свои претензии блогеру надо направлять властям, которые своими действиями и бездействием создали такие неприглядные архитектурные виды в Адлере", - считает она.

Коренная жительница Имеретинки, 50-летняя предприниматель Галина, считает, что Варламов слишком категоричен в своих выводах. "Адлер - красивое место, и сюда с удовольствием едут на отдых. Большое число туристов круглый год говорит о привлекательности именно Адлера, так как тут все рядом, и теплое море и снежные вершины. Мы заботимся о нашем месте проживания", - сказала женщина.

Она также разделила мнение о том, что город выглядел бы привлекательнее, если бы была решена проблема с самостроями. "Люди к нам едут на отдых за природой, а не за бетоном. Но до неместных застройщиков и чиновников это не доходит. Перенаселение - большая проблема для Сочи. Тут все хотят жить. Но это нагрузка на сети ЖКХ, это мусорные проблемы", - считает Галина.

Уроженец Адлера, 53-летний повар Виктор Ткаченко считает, что самовольные постройки, действительно портят облик города, и "в этом блогер прав". "Но их скрывают зеленые насаждения и поэтому вид не такой уродливый, как он представляет в своем ролике", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

40-летний уроженец Адлера Александр Милютин также отметил, что "все вопросы по поводу внешнего вида Адлера надо адресовать именно властям".

"Варламов прав в том, что город изуродовали, но все это дел рук тех, кто у власти... Город уникален по своей природной красоте, и даже уродливые постройки его не могут поставить на последнее место которое приписал ему этот блогер", - считает 42-летняя горничная сочинского санатория Вероника Малышенко.