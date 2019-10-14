Адлер. Скриншот видео https://youtu.be/Rfcov5c5RdA

14 октября 2019, 18:20

Варламов назвал Адлер худшим городом России

Адлер попал на 70-е место личного рейтинга российских городов, составленного блогером и урбанистом Ильей Варламовым. В пятерку худших вошла и Махачкала, а Сочи Варламов счел лучшим городом юга России.

Варламов отметил, что Адлер формально входит в состав Сочи, но фактически является самостоятельным образованием. Несмотря на то, что "есть места и похуже" Адлера, Варламов поместил его в самый конец рейтинга из 70 позиций, ниже "мусорной столицы России" Читы. "В первую очередь за то, что люди - чиновники, жители <...> - невероятно красивое место <...>, и так это <загадить>, застроить этими многоэтажками, шалманами, гаражами", - пояснил Варламов в видео "Лучшие и худшие города России", опубликованном 12 октября на его Youtube-канале.

При этом сами Сочи блогер оценил как лучший город юга России - курорт занял 11 место в рейтинге. "К олимпиаде город привели в порядок", - отметил Ваоламов, отдельно похвалив курорт "Роза Хутор".

В пятерку худших городов России Варламов включил еще один город юга России - Махачкалу, которая заняла 66 строчку его рейтинга. "Это самострои, это грязь, это наплевательстукое отношение к городу со стороны жителей", - пояснил блогер.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня блогер-урбанист Илья Варламов посетил Махачкалу и вместе с главой города Салманом Дадаевым принял участие в съемках проекта "Большая дорога с мэром". 14 июня Варламов разместил отчет об этой поездке в Махачкалу в своем "Живом журнале", отметив, что столица Дагестана почти не изменилась с 2015 года, оставшись грязным и изуродованным самостроями городом с некомфортной средой и плохой системой общественного транспорта. Представив в сентябре видео о прогулке с мэром, Варламов призвал Дадаева не ссылаться на менталитет местных жителей как на препятствие для разрешения проблем.

Кроме того, Варламов упомянул столицы Чечни Грозный, которому дал 19 место. Ростов-на-Дону занял 23 место, Волгоград - 26-е, Геленджик - 28-е, Краснодар - 30-е. Во вторую половину списка вошли Пятигорск (39 место), Магас (44-е), Черкесск (54-е). По состоянию на 18.18 мск 14 октября это видео посмотрели более 426 тысяч пользователей Youtube.

Напомним, что блогер Илья Варламов неоднократно критиковал власти Ростова-на-Дону за то, как проводится ремонт исторических зданий. Уникальные памятники архитектуры оказались на грани исчезновения, сделал вывод блогер в феврале 2018 года. В августе 2019 года Варламов назвал неоправданным дорогостоящий ремонт ростовской мэрии, которая располагается в здании городской думы XIX века. Ремонт очередного дореволюционного дома в Ростове-на-Дону показал – городские власти не понимают, что такое историческая среда, и губят ее, написал Варламов 4 октября.

Примечание:

"Визит Варламова в Махачкалу назван "жестом отчаяния" Дадаева", "Журналисты назвали транспортный кризис в Махачкале экзаменом для Дадаева", "Жители Ростова-на-Дону призвали власти спасти от разрушения "Дом Кисина".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 октября 2019, 18:52

14 октября 2019, 18:45

14 октября 2019, 18:24

14 октября 2019, 17:10

  • Молчание о состоянии здоровья Кадырова подогрело интерес к версии о заговоре

    Рамзан Кадыров после паузы, во время которой широко обсуждались данные о созревшем в его окружении заговоре, появился сегодня на официальной встрече. Главе Чечни невыгодно обсуждение такой информации, но молчание властей только подогревает конспирологические версии, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

14 октября 2019, 16:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи