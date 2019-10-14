Варламов назвал Адлер худшим городом России

14 октября 2019, 18:20

Адлер попал на 70-е место личного рейтинга российских городов, составленного блогером и урбанистом Ильей Варламовым. В пятерку худших вошла и Махачкала, а Сочи Варламов счел лучшим городом юга России.

Варламов отметил, что Адлер формально входит в состав Сочи, но фактически является самостоятельным образованием. Несмотря на то, что "есть места и похуже" Адлера, Варламов поместил его в самый конец рейтинга из 70 позиций, ниже "мусорной столицы России" Читы. "В первую очередь за то, что люди - чиновники, жители <...> - невероятно красивое место <...>, и так это <загадить>, застроить этими многоэтажками, шалманами, гаражами", - пояснил Варламов в видео "Лучшие и худшие города России", опубликованном 12 октября на его Youtube-канале.

При этом сами Сочи блогер оценил как лучший город юга России - курорт занял 11 место в рейтинге. "К олимпиаде город привели в порядок", - отметил Ваоламов, отдельно похвалив курорт "Роза Хутор".

В пятерку худших городов России Варламов включил еще один город юга России - Махачкалу, которая заняла 66 строчку его рейтинга. "Это самострои, это грязь, это наплевательстукое отношение к городу со стороны жителей", - пояснил блогер.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня блогер-урбанист Илья Варламов посетил Махачкалу и вместе с главой города Салманом Дадаевым принял участие в съемках проекта "Большая дорога с мэром". 14 июня Варламов разместил отчет об этой поездке в Махачкалу в своем "Живом журнале", отметив, что столица Дагестана почти не изменилась с 2015 года, оставшись грязным и изуродованным самостроями городом с некомфортной средой и плохой системой общественного транспорта. Представив в сентябре видео о прогулке с мэром, Варламов призвал Дадаева не ссылаться на менталитет местных жителей как на препятствие для разрешения проблем.

Кроме того, Варламов упомянул столицы Чечни Грозный, которому дал 19 место. Ростов-на-Дону занял 23 место, Волгоград - 26-е, Геленджик - 28-е, Краснодар - 30-е. Во вторую половину списка вошли Пятигорск (39 место), Магас (44-е), Черкесск (54-е). По состоянию на 18.18 мск 14 октября это видео посмотрели более 426 тысяч пользователей Youtube.

Напомним, что блогер Илья Варламов неоднократно критиковал власти Ростова-на-Дону за то, как проводится ремонт исторических зданий. Уникальные памятники архитектуры оказались на грани исчезновения, сделал вывод блогер в феврале 2018 года. В августе 2019 года Варламов назвал неоправданным дорогостоящий ремонт ростовской мэрии, которая располагается в здании городской думы XIX века. Ремонт очередного дореволюционного дома в Ростове-на-Дону показал – городские власти не понимают, что такое историческая среда, и губят ее, написал Варламов 4 октября.