Карабахские спасатели отчитались о вывозе с мест боев 1020 тел

20 декабря 2020, 16:25

Сотрудники карабахской службы по чрезвычайным ситуациям вывезли сегодня из южных районов зоны конфликта 22 тела армянских солдат, всего же после заключения перемирия было найдено 1020 тел.

"Кавказский узел" сообщал, что 19 декабря карабахские спасатели сообщили о 988 телах армянских солдат, найденных в зоне конфликта. Поисковые работы ведутся сейчас в южных районах, перешедших под контроль Азербайджана.

По условиям соглашения о режиме прекращении огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Только за минувшие сутки спасательные группы вынесли из районов городов Горадиз и Джабраил, а также из-под села Ишханадзор (азербайджанское название - Ханлык) тела 22 армянских военнослужащих, сообщил информационный центр Нагорного Карабаха.

Днем ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха отчиталась о том, что в ходе поисков в окрестностях Физули, Джебраила и Гадрута были найдены тела 27 военнослужащих и двух мирных жителей, передал "Sputnik Армения".

С 13 ноября по сегодняшний день спасатели вывезли с мест боев 1020 тел, сообщил официальный представитель карабахской службы по чрезвычайным ситуациям Унан Тадевосян. "Поисковые работы продолжаются. Во второй раз поисковые работы будут проведены в горно-лесистых зонах Шуши, а также в направлениях Гадрута и Джабраила", - сказал он. Тадевосян отметил, что в поисковых работах участвуют и родители пропавших без вести солдат, а российские миротворцы оказывают содействие в переговорах с азербайджанской стороной, передал News.

Власти Нагорного Карабаха объявили 19-21 декабря днями траура по погибшим в ходе военных действий.

Во всех армянских церквях на сегодня запланирована поминальная служба по павшим во время войны в Карабахе солдатам. Глава армянского правительства Никол Пашинян посетил общины Дилижан, Севкар и Иджеван Тавушской области, где возложил цветы на могилы погибших. Католикос всех армян Гарегин II, в свою очередь, посетил военный пантеон "Ераблур", сообщили "Новости-Армения".

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".