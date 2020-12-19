Депутаты парламента Южной Осетии потребовали результатов расследования смерти Джабиева

19 декабря 2020, 21:14

Генпрокуратура должна привлечь к ответственности виновных в смерти Инала Джабиева вне зависимости от занимаемых ими должностей, сказано в заявлении депутатов парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники Инала Джабиева 4 декабря организовали в Цхинвале бессрочную акцию протеста. Они требуют эффективного расследования гибели Джабиева, наказания виновных и отставки генпрокурора. По ночам на площади остается около 30 человек, по вечерам собирается до 200 протестующих. 18 декабря мать Джабиева пожаловалась, что власти игнорируют требования протестующих.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа задержанный скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, а затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.

Парламент Южной Осетии потребовал от генпрокурора Урузмага Джагаева тщательного расследования дела о смерти Инала Джабиева и привлечения к ответственности виновных. Соответствующее заявление парламента опубликовал сегодня на своей странице в Facebook депутат Давид Санакоев. "Заявление Генеральной прокуратуры по поводу судебно-медицинской экспертизы по делу об убийстве Инала Джабиева, выполненной экспертом Зариной Дзагоевой, однако, является выходом за все возможные рамки разумности. <…> Со своей стороны делаем и будем делать все возможное для того, чтобы все виновные в убийстве Инала Джабиева понесли предусмотренное законом наказание. Вне зависимости от занимаемых сегодня должностей", – сказано в частности в опубликованном тексте.

Депутаты также потребовали от генпрокурора не приравнивать их к представителям оппозиции. "Также доводим до сведения генерального прокурора, что "оппозиционным", по его понятиям, в настоящее время является практически весь народ Южной Осетии. Нет людей, не сочувствующих трагедии семьи Джабиевых", – подчеркивается в заявлении.

На Театральной площади в Цхинвале депутаты партии "Единая Осетия" сегодня встретились с семьей Инала Джабиева, парламентарии пообещали проследить за расследованием уголовного дела, сообщила депутат Роза Валиева. "Президент пообещал, что суд будет предельно честным, а если нет, мы сами вас потом поддержим. Жена и мать Инала сказали, что опасаются того, что не будет справедливого исхода", – привел сегодня "Sputnik Осетия" слова Валиевой.

Парламентарии пытались уговорить семью Джабиева покинуть площадь, но получили отказ, рассказал первый вице-спикер парламента Южной Осетии Петр Гассиев. "Мы рассчитывали, что наше заверение позволит семье пойти домой и уже там дождаться окончания следствия, но они не согласились. Сказали, что верят в наши благие намерения, но понимают, что группа депутатов не в силах контролировать ход расследования, а следствию они не доверяют", – привело сегодня ИА "РЕС" слова Гассиева.