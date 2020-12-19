19 декабря 2020, 19:26

Запрет на массовое празднование Нового года введен в Ингушетии

Махмуд-Али Калиматов распорядился запретить массовые новогодние мероприятия в Ингушетии по 15 января 2021 года, также будет ограничено время работы заведений общепита, сообщили сегодня власти республики.

Как писал "Кавказский узел", к 19 декабря в Ингушетии тесты на коронавирус подтвердились у 87 человек за сутки, и общее число зараженных с начала пандемии достигло 11078. Из них 123 человека умерли, 9311 выздоровели.

17 декабря власти Ингушетии постановили начать зимние школьные каникулы на неделю раньше, с 21 декабря, из-за увеличения числа школьников с ОРВИ и большого количества преподавателей, заразившихся COVID-19.

В Ингушетии введен запрет на массовые новогодние мероприятия, который будет действовать по 15 января 2021 года, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства республики.

"Внесены дополнительные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Подписанный накануне главой Ингушетии документ, помимо объявления внеплановых каникул для учащихся школ республики, уточняет перечень мероприятий, запрет на проведение которых действует до 15 января включительно. В этот период также нельзя проводить массовые новогодние мероприятия. Кроме того, в период с 22 декабря по 15 января деятельность организаций общественного питания ограничена после 19:00 [мск]", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте органов власти республики.

Сообщение сопровождается фотокопией указа главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Документ датирован 18 декабря, следует из публикации.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ингушетии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Глава Роспотребнадзора потребовала ужесточения ограничений для трех регионов СКФО", "Пользователи соцсети раскритиковали чиновников Чечни за пренебрежение профилактикой COVID-19", "Рост числа инфицированных COVID-19 вынудил власти Дагестана увеличить количество коек".

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