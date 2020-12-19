Запрет на массовое празднование Нового года введен в Ингушетии

19 декабря 2020, 19:26

Махмуд-Али Калиматов распорядился запретить массовые новогодние мероприятия в Ингушетии по 15 января 2021 года, также будет ограничено время работы заведений общепита, сообщили сегодня власти республики.

Как писал "Кавказский узел", к 19 декабря в Ингушетии тесты на коронавирус подтвердились у 87 человек за сутки, и общее число зараженных с начала пандемии достигло 11078. Из них 123 человека умерли, 9311 выздоровели.

17 декабря власти Ингушетии постановили начать зимние школьные каникулы на неделю раньше, с 21 декабря, из-за увеличения числа школьников с ОРВИ и большого количества преподавателей, заразившихся COVID-19.

В Ингушетии введен запрет на массовые новогодние мероприятия, который будет действовать по 15 января 2021 года, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства республики.

"Внесены дополнительные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Подписанный накануне главой Ингушетии документ, помимо объявления внеплановых каникул для учащихся школ республики, уточняет перечень мероприятий, запрет на проведение которых действует до 15 января включительно. В этот период также нельзя проводить массовые новогодние мероприятия. Кроме того, в период с 22 декабря по 15 января деятельность организаций общественного питания ограничена после 19:00 [мск]", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте органов власти республики.

Сообщение сопровождается фотокопией указа главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Документ датирован 18 декабря, следует из публикации.

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