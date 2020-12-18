Жительница Волгоградской области признана виновной в содействии терроризму

18 декабря 2020, 18:27

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Волгоградской области Марии Подобедовой за перевод на счет участнику ИГ* 10,5 тысячи рублей. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Марию Подобедову виновной в содействии терроризму, сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что "с августа по сентябрь 2016 года Подобедова перевела 10,5 тысячи рублей на счет, указанный членом запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", - приводит сообщение пресс-службы суда "Интерфакс".

Суд приговорил Подобедову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение суда не вступило в законную силу, пишет сегодня Rostov gazeta. Санкции части 1 статьи 205.1 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело поступило в суд 1 октября 2020 года, состоялось пять заседаний суда, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда. Комментариев Подобедовой или ее официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 12 ноября суд признал виновной 33-летнюю жительницу Дагестана в финансировании терроризма и приговорил ее к трем годам колонии.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.