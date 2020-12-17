Источники сообщили об обысках у бывшего вице-премьера Ингушетии

17 декабря 2020, 17:44

Силовики провели обыски в домах бывшего вице-премьера Ингушетии Султана Цечоева и его сына Адама Цечоева, возглавлявших компанию "Ингушэнерго", сообщили источники в правоохранительных органах.

Султан Цечоев был вице-премьером во времена Юнус-Бека Евкурова, в декабре 2016 года он занял должность руководителя филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго. Адам Цечоев с 2012 года занимал пост главы Малгобекского района, а ингушский филиал "МРСК Северного Кавказа" он возглавил 26 сентября 2018 года.

"Обыски [у Цечоевых] были по теме хищений и превышения должностных полномочий", — приводит сегодня ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Информацию об обысках подтвердил и другой источник. "В Малгобекском районе Ингушетии проведены обыски в домах бывшего руководителя "Ингушэнерго" Адама Цечоева и его отца Султана Цечоева, который также долгое время руководил указанной компанией", - цитирует слова источника "Интерфакс". По предположению этого источника, основанием для обысков могли послужить показания бухгалтера одного из предприятий, который желал скрыть от Султана Цечоева следы махинаций со счетами.

"Кавказский узел" писал также, что сегодня прошел обыск в доме бывшего министра физической культуры Ингушетии Дауда Алхазурова. Силовики предполагают, что его сын может быть причастен к убийству начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, сообщил информированный источник.