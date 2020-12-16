16 декабря 2020, 23:40

Оставлен в силе арест шести Свидетелям Иеговы* в Ростовской области

Ростовский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда о продлении до 6 февраля 2021 года ареста шести Свидетелям Иеговы*, которых следователи считают виновными в экстремизме.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Алексей Горелый, Евгений Разумов, Никита Моисеев, Олег Шидловский и Владимир Попов были отправлены под стражу. Вслед за ними был задержан и отправлен в изолятор Алексей Дядькин, после того как сам явился на допрос к следователю. Суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 6 февраля 2021 года всех шестерых обвиняемых. Родные верующих заявили, что не смогли добиться свиданий с ними.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор как минимум 52 Свидетеля Иеговы* на юге России, 22 - в СКФО и 30 - в ЮФО, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Защита обжаловала продление ареста шести верующим до 6 февраля 2021 годапопросив апелляционный суд изменить верующим меру пресечения на более мягкую. Но Ростовский областной суд поддержал позицию Ленинского районного суда и оставил меру пресечения без изменений, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узлав пресс-службе облсуда.

Комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения облсуда "Кавказский узел" пока не располагает.

Арестованные верующие обвиняются в том, что с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года "организовали в Ростовской области деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы* — Гуково". Вину они полностью отрицают.

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Условный срок запросило обвинение для ростовского Свидетеля Иеговы* Алыева", "Адвокат потребовал наказать силовиков после жестких обысков у Залипаева", "Трое ростовских Свидетелей Иеговы* отказались признать вину".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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