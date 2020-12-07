07 декабря 2020, 07:35
Военврачи из России начали выезды к селянам Нагорного Карабаха
Российские миротворцы организовали выезд врачебных бригад для обслуживания пациентов в селах Аскеранского района Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", 29 ноября первая группа из более чем 60 российских военных врачей прибыла в Нагорный Карабах для оказания медицинской помощи местному населению. 30 ноября Минобороны России сообщило, что в Степанакерте развернут полевой госпиталь на 40 мест для медпомощи российским военным и местным жителям. 5 декабря военные врачи начали консультации, за сутки помощь получили 40 первых пациентов.
Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.
Из состава медотряда спецназа сформированы выездные врачебные бригады, они обслуживают пациентов в отдаленных селах и районах Аскеранского района, сообщило сегодня Минбороны России на своем сайте.
Местные жители обращаются к военным врачам за стоматологической помощью, а также в связи с обострением различных хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой и эндокринной систем, отмечает ведомство.
По данным военного ведомства, в составе подразделений медотряда спецназа работают более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"