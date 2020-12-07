Военврачи из России начали выезды к селянам Нагорного Карабаха

07 декабря 2020, 07:35

Российские миротворцы организовали выезд врачебных бригад для обслуживания пациентов в селах Аскеранского района Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября первая группа из более чем 60 российских военных врачей прибыла в Нагорный Карабах для оказания медицинской помощи местному населению. 30 ноября Минобороны России сообщило, что в Степанакерте развернут полевой госпиталь на 40 мест для медпомощи российским военным и местным жителям. 5 декабря военные врачи начали консультации, за сутки помощь получили 40 первых пациентов.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Из состава медотряда спецназа сформированы выездные врачебные бригады, они обслуживают пациентов в отдаленных селах и районах Аскеранского района, сообщило сегодня Минбороны России на своем сайте.

Местные жители обращаются к военным врачам за стоматологической помощью, а также в связи с обострением различных хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой и эндокринной систем, отмечает ведомство.

По данным военного ведомства, в составе подразделений медотряда спецназа работают более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.