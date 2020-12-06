Госпиталь миротворцев в Степанакерте начал прием пациентов

06 декабря 2020, 07:34

Консультации военных врачей за сутки получили более 40 жителей Степанакерта, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября первая группа из более 60 российских военных врачей прибыла в Нагорный Карабах для оказания медицинской помощи местному населению. 30 ноября Минобороны России сообщило, что в Степанакерте развернут полевой госпиталь на 40 мест для медпомощи российским военным и местным жителям.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Терапевты, хирурги, а также другие профильные специалисты медотряда спецназнза Восточного военного округа начали прием пациентов в военном госпитале в Степанакерте, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

По данным военного ведомства, за сутки за консультацией к военным врачам обратились более 40 местных жителей. Большинство обращений были связаны с обострением различных хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также со стоматологическими проблемами, отмечается в сообщении.

Накануне развертывание военного госпиталя началось в Мартакерте, приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"