06 декабря 2020, 07:34

Госпиталь миротворцев в Степанакерте начал прием пациентов

Консультации военных врачей за сутки получили более 40 жителей Степанакерта, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября первая группа из более 60 российских военных врачей прибыла в Нагорный Карабах для оказания медицинской помощи местному населению. 30 ноября Минобороны России сообщило, что в Степанакерте развернут полевой госпиталь на 40 мест для медпомощи российским военным и местным жителям.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Терапевты, хирурги, а также другие профильные специалисты медотряда спецназнза Восточного военного округа начали прием пациентов в военном госпитале в Степанакерте, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

По данным военного ведомства, за сутки за консультацией к военным врачам обратились более 40 местных жителей. Большинство обращений были связаны с обострением различных хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также со стоматологическими проблемами, отмечается в сообщении.

Накануне развертывание военного госпиталя началось в Мартакерте, приводит сообщение ведомства РИА "Новости". 

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена", "Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев".

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