Ростовский Свидетель Иеговы* Алыев в суде отверг обвинения в экстремизме

05 декабря 2020, 03:46

Ростовский Свидетель Иеговы* Руслан Алыев во время допроса в суде заявил, что в его действиях не было экстремизма. По словам подсудимого, он не участвовал в деятельности каких-либо запрещенных организаций.

Как информировал "Кавказский узел", двое ростовских Свидетелей Иеговы* - Руслан Алыев и Семен Байбак - были задержаны 10 июня 2019 года и с тех пор находятся под домашним арестом. В сентябре 2020 года в суде Ростова-на-Дону были заслушаны сделанные оперативниками записи разговоров Руслана Алыева с единоверцами, а также изучены записи богослужений. По мнению адвоката, экстремизма в действиях верующих, которые собираются и совершают богослужения, нет.

Руслана Алыева следствие считает участником религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете. Семен Байбак был обвинен в организации экстремистской деятельности, однако затем к его делу добавили статью о финансировании экстремистской организации. Оба верующих не признают вины и считают вменяемые им действия реализацией конституционного права на свободу вероисповедания. Еще девять ростовских Свидетелей Иеговы* находятся под стражей.

4 декабря в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону состоялся допрос Руслана Алыева, следует из аудиозаписи, копия которой имеется в распоряжении «Кавказского узла».

В начале заседания судья огласил характеризующие данные на Алыева: свидетельство о заключении брака, справку из военкомата, несколько положительных характеристик. Подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, не состоит на учете у нарколога и психиатра. Отвечая на вопрос своего адвоката, Алыев сказал, что не имел отношения к местной религиозной организации (МРО) Свидетелей Иеговы* "Центральная, Ростов-на-Дону".

"На самом деле, я никогда не состоял в МРО, вообще ни в какой местной религиозной организации не состоял. В отношении обвинения считаю, что оно неправомерно ко мне применяется, потому что юридические лица, запрещенные Верховным судом РФ, были ликвидированы и их фактически не было. Даже если теоретически предположить, что я продолжаю какую-то деятельность или состою в организациях, то их просто не было, чтобы состоять. То, что я исповедую вероучение Свидетелей Иеговы*, - это так, я этого не отрицаю. Свидетелем Иеговы* я являюсь достаточно давно, и для того чтобы исповедовать свою веру мне не нужны какие-либо юридические лица, потому что это право закреплено в 28 статье Конституции", - сказал подсудимый.

Согласно 28 статье Конституции Российской Федерации, "каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними".

Он считает, что обвинен в преступлении, которого не совершал. "Я исповедую религию Свидетелей Иеговы* с 2006 года. Я как христианин принял крещение в 19 лет, до этого я воспитывался в семье, разделенной по религии: мама у меня к одной религии принадлежит, отец к другой: он мусульманин, и я с детства рос как мусульманин, можно сказать. Мое решение стать христианином вполне серьезное, это был мой собственный выбор. С тех пор я регулярно исследую Библию, читаю ее, стараюсь применять в своей жизни. Так как я достаточно давно являюсь Свидетелем Иеговы*, мне хватает этого времени, чтобы я сам и другие люди, которые меня окружают, видели, что моя жизнь с тех пор изменилась к лучшему. Я серьезно отношусь к библейским заповедям", - сказал Алыев.

"Для меня немыслимо нарушать библейские принципы и законы. В частности, мне вменяют участие в деятельности экстремистской организации, называя мои убеждения экстремистскими. На самом деле, экстремизм в любой его форме совершенно противоречит моим религиозным и личностным убеждениям. За годы изучения Библии и библейских принципов я приобрел отрицательный взгляд на любое проявление насилия... Когда я услышал обвинение в том, что я якобы превозношусь над кем-то или считаю кого-то недостойным, то это прозвучало абсурдно, это противоречит тому, чему я верю и к чему стремлюсь. Позволить себе унижать людей на основании их расовой, национальной принадлежности я бы никогда не смог, потому что я сам являюсь метисом, мои родители принадлежат к разным народам и в моем сознании с детства никогда не формировалось, что один народ лучше, а другой хуже. Такое обвинение ко мне никак не может относиться", - заявил он суду.

По его словам, в материалах дела зафиксированы события, когда он вместе с другими людьми, разделяющими такие же убеждения, обсуждал библейские мысли. "К сожалению, предварительное следствие посчитало, что это что-то неправильное, выставило это в виде преступления, сославшись на решение Верховного Суда от 20 апреля [2017 года]. Хочу пояснить, почему это неправомерно. До этого момента я реализовывал свое конституционное право на свободу вероисповедания: я читал Библию, молился, обсуждал содержание Библии с теми, кому это интересно, посещал богослужения. Данные способы выражения веры являются неотъемлемыми чертами вероучения Свидетелей Иеговы*, исполнением изложенных в Библии требований, а не распоряжениями каких-то юридических лиц", - сказал подсудимый.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

После принятия решения Верховного суда России о ликвидации юрлиц многих Свидетелей Иеговы* волновал вопрос о том, лишает ли это решение физических лиц конституционного права на свободу вероисповедания, отметил он.

"Этот вопрос был очень важным, хотя и понимал, что в нашем государстве Конституция является верховным законом, и он обладает приоритетом в исполнении, но было опасение, как это решение суда отразится на физических лицах. Зная, что в Конституции ясно указано, что у меня есть такое право, я продолжил исповедовать свои убеждения в согласии с 28 статьей Конституции. В июле 2017 года в апелляционном определении ВС от 17 июля установлена недопустимость ограничения права Свидетелей Иеговы* исповедовать свою религию", - указал Алыев, процитировав документ.

Власти России в своих возражениях в адрес Европейского суда по правам человека также указали, что оценка самому вероисповеданию не давалась, отметил подсудимый.

Он пояснил, что "соответствует тем требованиям, которые в Библии называются "старейшина". "Роль - помощь в понимании Библии любому, кто обратится. Если возникал у кого-то вопрос, я мог объяснить, что мне известно по этому вопросу, потому что у меня есть библейское образование. Какие-то вопросы из Библии я знаю и могу пояснить, какие-то не могу пояснить", - ответил Алыев на вопрос гособвинителя, уточнив, что он "не решал организационных вопросов, так как организации не было".

Термин "старейшина" является древним и содержится в Библии, пояснил суду Алыев. "В Библии перечислен ряд требований к мужчинам. Если мужчина этим требованиям соответствует, любые люди вокруг могут это увидеть и могут это подтвердить, что этот человек является старейшиной. Естественно, что так как Свидетели Иеговы* никогда не говорят друг другу и другим людям ложь, это очень просто проследить. Все знают эти требования, все знают, какой образ жизни я веду, какая у меня семья, какие отношения в семье. Для тех, кто знает эти требования, это является очевидным", - пояснил он.

По его словам, требования к старейшинам в основном нравственного характера и не связаны со "стажем". "Мужчина, который является верующим продолжительное время, который является гостеприимным, у него нет зависимости от алкоголя и других веществ, не имеет нечестной прибыли, который сам трудится и может помогать другим, не применяет насилия и не одобряет его, имеет только одну законную жену. Если есть дети, они не должны обвиняться в распущенности, кроме этого, знать хорошо священное писание - Библию и уметь объяснить, когда это нужно. В других областях жизни также должен быть примером", - сказал Алыев.

Вероисповедание не подразумевало каких-либо членских билетов, пояснил он. "Никаких удостоверений нет и не может быть, нет специальной одежды, так как в разных странах разная одежда... Свидетели Иеговы* находятся в 240 странах и территориях, во всех странах и территориях порядок для Свидетелей Иеговы* одинаков, и отсутствие записей и документов не связано с запретом юридических лиц в России... Я Свидетелем Иеговы* являюсь с 2006 года, а Библию изучаю с 2001 года и не слышал о каких-либо удостоверениях", - добавил подсудимый.

Он также сказал, что лично не был знаком с членами МРО "Центральная, Ростов-на-Дону".

Следующее заседание назначено на 14.00 мск 14 декабря. Ожидается, что в этот день состоятся прения, после чего Алыев выступит с последним словом.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.