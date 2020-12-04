Пайщики ЖСК "Новый дом" поставили палатку возле недостроенного дома и объявили голодовку. Фото Евгении Новиковой

04 декабря 2020, 04:57

Краснодарские пайщики прервали голодовку после обещаний властей

Пайщики ЖСК "Наш дом" начали принимать пищу после того, как губернатор Вениамин Кондратьев пообещал найти возможность достроить их дом. Активисты заявили, что возобновят голодовку, если власти не решат их проблему.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября пайщицы краснодарского ЖСК "Наш дом" Наталья Теодорская и Марина Скоторенко установили палатку у недостроенного дома и объявили, что будут голодать до тех пор, пока администрация Краснодара не отменит решение о сносе объекта и не позволит достроить дом. 30 ноября к ним присоединилась пайщица Кристина Сотникова. В тот же день пайщики привезли им и установили вместо туристической палатки бытовку, в которой голодающие могут спать и включать обогреватель. 1 декабря суд в Краснодаре по ходатайству следователя остановил снос недостроенного дома ЖСК "Наш дом", наложив на него арест, но пайщики отказались прекращать голодовку. Участницы акции почувствовали себя плохо на пятый день проведения акции, но не намерены ее прекращать.

Мэрия Краснодара, которая планировала 3 ноября снести недостроенный корпус ЖСК "Наш дом", согласилась приостановить снос до решения суда по иску пайщиков, требующих признать строительство законным. Власти допустили самострой, поэтому в качестве компромисса могут помочь пайщикам узаконить его, указала юрист.

Пайщики 3 декабря приняли решение приостановить акцию протеста против сноса недостроенного дома, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница голодовки Марина Скоторенко.

"Мы начали выходить из голодовки, едим каши и состояние здоровья сразу улучшилось, повысился сахар. Вчера вечером (2 декабря) у меня был очень низкий сахар", - сказала она. По словам Скоторенко, голодовка не завершена, а приостановлена на то время, которое губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал своим подчинённым на решение проблемы с достройкой ЖСК.

Участница голодовки Наталья Теодорская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пайщики очень хотят верить в обещания властей по достройке их дома. "Сегодня у голодающих побывал первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов, который просил пайщиков прекратить голодовку", - сообщила она.

По словам Теодорской, активисты "получили письмо из городской прокуратуры, в котором сообщалось, что они не будут настаивать на сносе". Она отметила, что пайщики приняли решение приостановить голодовку и поверить на слово властям.

 "Сейчас юристы краевой администрации работают с нашим юристом, пытаются найти законный способ достроить наш дом", - сообщила она. Активистка отметила, что официального подтверждения намерений по достройке ЖСК "Наш дом" пайщики не получили. Кроме того, у них нет аудиозаписи совещания у губернатора, а также им не выдали протокол этого совещания, сказала Теодорская.

Комментариями администрации Кубани относительно заявлений дольщиков о решении проблемы с их домом "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Краснодарский застройщик заподозрен в обмане дольщиков", "Дольщики ЖК "Территория счастья" получили новый график строительства", "Сочинские дольщики отказались идти на демонстрации вместе с чиновниками".

Автор: Анна Грицевич ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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