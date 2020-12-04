Правозащитники оценили последствия законодательных инициатив в отношении НКО

04 декабря 2020, 03:57

Внесенные в Госдуму законопроекты, касающиеся работы некоммерческих организаций, сделают практически невозможной работу правозащитников на Юге России, заявили участники пресс-конференции "Новые законодательные инициативы: угроза гражданским организациям, свободе собраний, образованию и не только".

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября участники серии одиночных пикетов в Волгограде раскритиковали внесенные в Госдуму законопроекты об ужесточении контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций, запрете заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей и новых ограничениях на проведение протестных акций.

В ноябре в Госдуму России был внесен пакет законопроектов с поправками в законодательство, которое регулирует деятельность некоммерческих организаций и общественных объединений, организацию и проведение публичных мероприятий, работу СМИ, деятельность в области образования, а также вводит регулирующие меры воздействия на причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан, сообщил 3 декабря Правозащитный центр "Мемориал" на своем сайте.

Онлайн-пресс-конференция "Новые законодательные инициативы: угроза гражданским организациям, свободе собраний, образованию и не только", посвященная последним законодательным инициативам в отношении организаций и лиц, внесенных в список иностранных агентов, состоялась 3 декабря.

Хотя в 2014 году Конституционный суд постановил, что организации, признанные "иностранными агентами", не должны повергаться дискриминации по сравнению с другими некоммерческими организациями, был принят ряд законодательных актов, дискриминирующих эти организации, отметила глава Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова. Она указала, что в результате на их деятельность было наложено 35 ограничений - в частности, им запрещено поддерживать политические партии, делегировать своих представителей в общественные наблюдательные комиссии, заниматься антикоррупционной экспертизой.

Юрист программы "Ведение дел в Европейском суде по правам человека" правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова рассказала, что в США закон об иноагентах применяется к лоббистам иностранных государств и организаций, а организации, выступающие за развитие демократии и прав человека, исключены из него. "У нас же Минюст не доказывает, что мы лоббируем чьи-то интересы, а просто квалифицирует как лоббизм любые наши действия", - отметила она.

Основные новации новых поправок в закон касаются прежде всего того, что некоммерческие организации-иноагенты должны будут заблаговременно подавать в Минюст всю информацию о своей деятельности, пояснила ее коллега Татьяна Глушкова.

"Министерство может запретить реализацию той или иной программы, а случае отказа организации соблюдать этот запрет — ликвидировать ее. Также вводится запрет на распространение информации об этих организациях без упоминания том, что они «выполняют функции иностранного агента»", - отметила она.

Директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский назвал поправки "беспрецедентным наступлением на гражданские и политические права". Он отметил, что после принятия поправок во всех материалах о некоммерческих организациях средства массовой информации должны будут указывать, что эта организация "исполняет функции иностранного агента", а сами сотрудники организаций во всех выступлениях должны будут упоминать об этом. "Кроме того, раз в полгода организации должны будут отчитываться о своей политической деятельности и полученных из-за рубежа средствах, а также о том, на что эти средства были потрачены", - рассказал Верховский. При этом любое нарушение будет немедленно караться штрафами, сказал он.

Руководитель программы правозащитного центра "Мемориал" "Поддержка политзаключенных" Сергей Давидис сообщил, что законодателями предложены новации в сфере проведения публичных мероприятий. Относительно безобидным он назвал положение о том, что некоммерческие организации должны будут предоставлять властям данные о расчетном счете организации, вне зависимости о того, планирует ли она собирать деньги, а затем и отчет о собранных и потраченных деньгах. Две другие новации позволят властям существенно ограничивать право на собрания, отметил Давидис. В частности, они получат полномочия отменить публичное мероприятие по соображениям безопасности или в случае чрезвычайной ситуации, сказал он. Кроме того, людей, стоящих в очереди на одиночный пикет, который согласования не требует, могут признать участниками публичной акции, для проведения которой уже нужно согласование, указал он.

Главная суть этих изменений в установлении полного контроля государства над сферой образования и запрет на распространение неправильной, с его точки зрения, информации, считает директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. "Создается препятствие для фундаментального права на распространение информации. Государство хочет назначить себя определяющим, что достоверно, а что нет", - заключил он.

Сопредседатель правозащитной организации "Человек и закон" из Республики Марий-Эл Ирина Протасова отметила, что жесткие ограничения против неугодных некоммерческих организаций "убьют деятельность правозащитных организаций в регионах". "Перед нами закрыты официальные мероприятия, нам не предоставляют помещения, власти уже начали работать с коммерческими организациями, у которых мы снимаем помещения. Кроме того, от нас отшатнулись многие активисты, которые боятся быть внесенными в списки иноагентов", - рассказала она.

Модератор пресс-конференции, директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина отметила, что к верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару Евросоюза по правам человека и российскому уполномоченному по правам человека были подготовлены обращения "с рассказом о крайне тяжелой ситуации [c соблюдением прав человека] в России".

Евдокимова сообщила, что правозащитные организации готовят свою собственную экспертизу законопроектов, которая будет представлена в Госдуму. "Кроме того, мы заявим на встрече Совета по правам человека с президентом, что эти законопроекты разваливают гражданское общество", - заявила она.

Правозащитники усмотрели угрозу своей работе в новых поправках

Принятие новых поправок в законодательство об иноагентах сделает практически невозможным работу правозащитников на Юге России, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Чиновники "могут парализовать запретами" работу программ общероссийских некоммерческих организаций, таких как "Мемориал" и "Комитет против пыток", сказал член совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. "А местные организации, если они не внесены в список иноагентов, могут внести в этот список под любым предлогом - к примеру, из-за сделанного несколько лет назад денежного перевода кому-нибудь из членов организации от родственника, живущего за границей. А те, кто не попал туда, будут бояться попасть в список", - подчеркнул он.

Председатель комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева отметила, что в последние годы Госдума приняла ряд репрессивных законов против правозащитных организаций, и предлагаемые поправки - их закономерное продолжение.

Новые полномочия органов власти могут помешать правозащитникам при подаче жалоб в Европейский суд по правам человека. считает Агальцова. "Если Минюст решит, что деятельность «Мемориала» или «Общественного вердикта» в связи с подачей жалоб затрагивает национальную безопасность, то они могут это запретить и тогда мы будет сильно ограничены", - сказала она.

Глушкова напомнила, что любое заявление частного лица может стать основанием для проверки некоммерческой организации, однако "организацию могут привлечь к ответственности только за реальное нарушение законодательства". "Но сейчас органы власти реагируют на любые, даже необычные жалобы, и привлекают к ответственности за то, что не является преступлением", - подчеркнула она.

Правозащитники выступили в поддержку руководителя "Правовой инициативы"

3 декабря Правозащитный центр "Мемориал" разместил на своем сайте заявление правозащитников в связи с высылкой из России директора проекта «Правовая инициатива» Ванессы Коган, которой днем ранее был аннулирован вид на жительство в стране. Под заявлением подписались более 30 сотрудников правозащитных организаций, в том числе ПЦ "Мемориал", Московской Хельсинкской Группы, информационно-аналитического центра «Сова», Комитета против пыток и Центра развития демократии и прав человека.

Силовики пришли к выводу, что деятельность Ванессы Коган «создаёт угрозу безопасности Российской Федерации», утверждают правозащитники. "Не так давно ей отказали в предоставлении российского гражданства – с такой же формулировкой. Теперь Ванесса обязана в течение двух недель покинуть пределы России. В Москве у неё живут муж и дети, они – российские граждане. Последние 11 лет Ванесса Коган живёт в России. Все эти годы её «деятельность» состояла в защите прав граждан нашей страны. Под её руководством «Правовая инициатива» направила в Европейский суд по правам человека более 400 жалоб в интересах более двух тысяч заявителей. По этим жалобам ЕСПЧ уже вынес 269 постановлений, благодаря которым люди, пострадавшие от действий или бездействия представителей государства, смогли получить компенсации и хотя бы отчасти восстановить свои попранные права", - говорится в заявлении.

Напомним, "Правовая инициатива" представляла интересы в том числе жителей юга России. Так, 1 декабря стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал 21 жалобу осужденных по делу о нападении на Нальчик. Заявители пожаловались на пытки, нарушение права на свободу и права на справедливый суд. Интересы 17 из них представляли юристы "Правовой инициативы".

В сентябре 2020 года ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 50,5 тысячи евро уроженцу Чечни Мусе Ломаеву, эмигрировавшему после задержания и пыток в Грозном. Правозащитникам удалось убедить ЕСПЧ, что Ломаев на родине подвергся пыткам, сообщила тогда "Правовая инициатива".

В 2016 году в Дагестане началось широкое обсуждение проблемы женского обрезания, поводом для обсуждения стала публикация результатов исследования "Правовой инициативы", обратившей внимание, что калечащие операции на девочках совершаются при поддержке духовенства и рассматриваются населением как религиозная обязанность. Большинство читателей "Кавказского узла" сочли женское обрезание калечащей и не соответствующей традициям ислама практикой, показал проведенный в 2018 году опрос "Дагестан – надо ли обрезать женщин?".

"Кавказский узел" также писал, в августе суд в Москве оштрафовал на 600 тысяч рублей правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" за отсутствие в публикациях маркировки иноагента. Сумма штрафов, назначенных после проверки ингушского УФСБ, достигла 5,2 миллиона рублей, сообщил правозащитный центр.