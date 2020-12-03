Дольщики в Волгограде потребовали достроить их дома

03 декабря 2020, 13:59

Более сотни дольщиков недостроенного ЖК "Адмиралтейский" вышли сегодня в Волгограде на акцию протеста против бездействия властей и потребовали ввести их дома в эксплуатацию.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июля на акции протеста дольщиков стало известно, что власти заключили соглашение с "Фондом защиты прав граждан" и выделили 200 миллионов рублей на решение проблем дольщиков ЖК "Адмиралтейский", "Династия" и "Парк Европейский". Рабочие 14 августа возобновили строительство волгоградских ЖК "Адмиралтейский" и "Династия", которого добивались дольщики. ЖК "Адмиралейский" планируется сдать в первом квартале 2021 года, сообщил застройщик.

Акции протеста дольщики ЖК "Адмиралтейский" проводили неоднократно. В июле они угрожали властям голодовкой. Два недостроенных 20-этажных дома этого жилищного комплекса в Красноармейском районе должны были сдать еще в 2015 году. Против застройщика возбуждено уголовное дело. В Арбитражном суде Волгоградской области рассматривается заявление "Инвестторгбанка", который кредитовал застройщика и теперь пытается вернуть вложенные средства. Дольщики опасаются, что кредитор может отобрать их квартиры в недостроенных домах.

Дольщики ЖК "Адмиралтейский" провели сегодня акцию с требованием достроить их дома и передать им квартиры. Акция прошла в Красноармейском районе Волгограда около места строительства. На акцию пришли более ста человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции отметили, что один из домов власти обещали сдать в декабре этого года, но строительные работы местным подрядчиком прекращены. По словам дольщицы Светланы Берды, запланированная передача домов "Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства" затянет сдачу квартир до 2023 года.

"Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" начал работу 23 октября 2017 года, он создан для выплат компенсаций дольщикам, не получившим квартиры в результате банкротства застройщика. Возможно, фонд поможет тем, кто только покупает квартиры, но не решит уже имеющиеся проблемы, считают дольщики.

После акции, собравшиеся прошли маршем с плакатами около 500 метров, а затем отправились по району в автопробег. В автопробеге приняло участие несколько десятков машин.

Дольщики прошли по проспекту Героев Сталинграда до судостроительного завода, где около танка Т-34 постояли с плакатами. К тому же месту подъехали порядка пяти полицейских машин. "Одного человека – Евгения Крылова – остановили, он поехал в РОВД. Как я понимаю, его остановили за тонировку. Документы у нас не проверяли. ППС-ники нас сопровождали", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Берда.

Евгений Крылов сообщил, что находится в районном РОВД и не может пока говорить, передал корреспондент "Кавказского узла". ГУ МВД по Волгоградской области уточнят информацию о задержании, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

Марш дольщиков перекрыл дорогу и создал пробки, участники акции шли по трем полосам движения, при этом они пропустили две машины "скорой помощи". На машинах дольщиков были наклейки "ЖК «Адмиралтейский", передал корреспондент "Кавказского узла".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" собрал в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".