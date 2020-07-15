Дольщики ЖК Адмиралтейский проводят несанкционированный митинг у ворот стройки. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

15 июля 2020, 12:07

Участники акции дольщиков в Волгограде пригрозили голодовкой

Несколько десятков дольщиков недостроенного ЖК "Адмиралтейский" вышли сегодня на акцию протеста против бездействия властей и пригрозили начать голодовку.

Как писал "Кавказский узел", обманутые дольщики волгоградских ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" в декабре 2019 года заявили на митинге, что не верят обещаниям властей достроить их дома во втором квартале 2020 года, поскольку работы на объектах не ведутся. 22 июня они направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие властей, под обращением подписались более 300 человек.

Сегодня несколько десятков дольщиков ЖК "Адмиралтейский" собрались у ворот стройки. Люди бьют по забору камнями и палками и требуют впустить их в их квартиры в недостроенных домах, но охранники не пускают людей на стройку.

Также через громкоговоритель дольщики потребовали, чтобы к ним прибыли представители властей. Некоторые из них установили палатки и заявили, что будут в них жить. К митингующим подошёл полицейский и потребовал прекратить митинг, однако его требование выполнено не было.

На место прибыли другие сотрудники полиции и напомнили собравшимся, что митинг не согласован с властями. Дольщики возразили, что это не митинг, а собрание дольщиков. "У нас украли веру во власть!" - кричат они.

Участники акции развернули плакаты с призывами к власти не допустить голодовку, которую дольщики планируют проводить с 20 июля.

На место акции прибыл представитель властей и по телефону связался с московским фондом "Дом РФ". По громкой связи ему сообщили, что 20 июля пройдёт оценка стоимости достройки ЖК, а 15 августа комиссия будет решать вопрос о сроках продолжения строительства домов ЖК "Адмиралтейский", передал с места событий в 11.44 мск корреспондент "Кавказского узла".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" собрал в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Волгоградские дольщики попросили Сбербанк об уступках", "230 человек вышли на митинг обманутых дольщиков в Волгограде", "Власти пообещали обманутым дольщикам сдать три дома до конца года".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 июля 2020, 13:01

15 июля 2020, 11:24

15 июля 2020, 10:25

  • Азербайджан и Армения сообщили об обстрелах и сбитых беспилотниках

    Позиции азербайджанских войск на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны из пулеметов, минометов и артиллерийских орудий, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отчиталось о двух сбитых беспилотниках вооруженных сил соседней страны.

15 июля 2020, 09:58

15 июля 2020, 09:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи