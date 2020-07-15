Участники акции дольщиков в Волгограде пригрозили голодовкой

15 июля 2020, 12:07

Несколько десятков дольщиков недостроенного ЖК "Адмиралтейский" вышли сегодня на акцию протеста против бездействия властей и пригрозили начать голодовку.

Как писал "Кавказский узел", обманутые дольщики волгоградских ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" в декабре 2019 года заявили на митинге, что не верят обещаниям властей достроить их дома во втором квартале 2020 года, поскольку работы на объектах не ведутся. 22 июня они направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие властей, под обращением подписались более 300 человек.

Сегодня несколько десятков дольщиков ЖК "Адмиралтейский" собрались у ворот стройки. Люди бьют по забору камнями и палками и требуют впустить их в их квартиры в недостроенных домах, но охранники не пускают людей на стройку.

Также через громкоговоритель дольщики потребовали, чтобы к ним прибыли представители властей. Некоторые из них установили палатки и заявили, что будут в них жить. К митингующим подошёл полицейский и потребовал прекратить митинг, однако его требование выполнено не было.

На место прибыли другие сотрудники полиции и напомнили собравшимся, что митинг не согласован с властями. Дольщики возразили, что это не митинг, а собрание дольщиков. "У нас украли веру во власть!" - кричат они.

Участники акции развернули плакаты с призывами к власти не допустить голодовку, которую дольщики планируют проводить с 20 июля.

На место акции прибыл представитель властей и по телефону связался с московским фондом "Дом РФ". По громкой связи ему сообщили, что 20 июля пройдёт оценка стоимости достройки ЖК, а 15 августа комиссия будет решать вопрос о сроках продолжения строительства домов ЖК "Адмиралтейский", передал с места событий в 11.44 мск корреспондент "Кавказского узла".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" собрал в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".