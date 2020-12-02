Грузия стала лидером на Южном Кавказе по приросту заражений и смертей от COVID-19

02 декабря 2020, 18:11

За сутки коронавирус подтвердился у 9388 жителей Южного Кавказа. Лидером по приросту заражений стала Грузия с 4033 новыми случаями, она также опередила Азербайджан и Армению по приросту смертей от COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря лидером по числу новых случаев заражения и суточному приросту смертей от COVID-19 был Азербайджан, там за сутки диагноз "коронавирус" был подтвержден у 4426 человек, умер 41 пациент.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки на Южном Кавказе зафиксировано 111 смертей от коронавируса, из них 39 – в Грузии, 37 – в Азербайджане и 35 – в Армении, следует из информации на сайте американского университета Джонса Хопкинса. Общее число смертей от COVID-19 на Южном Кавказе достигло сегодня 5159, в том числе в Армении – 2228, в Азербайджане – 1470, в Грузии – 1342, в Абхазии – 84, в Южной Осетии – 33, а в Нагорном Карабахе – две.

Наибольшее на Южном Кавказе число новых случаев заражения за сутки зарегистрировано в Грузии (4033). В Азербайджане суточный прирост составил 3942 случаев, в Армении – 1264, в Абхазии – 122, в Южной Осетии - 27. Власти Нагорного Карабаха к 18.10 мск не представили свежей статистики. Таким образом, всего за сутки в странах Южного Кавказа зафиксировано 9388 новых случаев заражения коронавирусом.

По общему числу зараженных с начала пандемии лидирует Грузия, там уже 143 376 подтвержденных диагнозов "коронавирус". В Армении зафиксирован 137 231 случай заражения, в Азербайджане – 129 544. В Абхазии насчитывается 6092 случая заражения, в Южной Осетии – 1904, в Нагорном Карабахе – 421.

Активных больных сегодня больше всего в Азербайджане – 48912. В Армении их 23208, в Грузии – 20413. По числу зараженных на 100 тысяч населения среди стран Южного Кавказа лидирует Армения, где этот показатель составляет 4 634,62. В Грузии он составляет 3 851,09, в Азербайджане – 1 286,05.

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии по данным на 1 января 2019 года проживало 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".