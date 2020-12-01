Грузия вышла в лидеры на Южном Кавказе по числу инфицированных COVID-19

01 декабря 2020, 22:28

В Грузии с начала пандемии зафиксировано 139 343 случая заражения коронавирусом, это больше, чем в Армении, которая долгое время лидировала на Южном Кавказе по этому показателю. Лидером по числу новых случаев заражения и суточному приросту смертей от COVID-19 сегодня стал Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", долгое время Армения лидировала среди стран Южного Кавказа по общему числу инфицированных COVID-19. К 29 ноября диагноз коронавирус был подтвержден у 134 768 жителей Армении, в Грузии на тот момент было зафиксировано 132 368 случаев заражения, в Азербайджане – 118 195. Азербайджан тогда был лидером в регионе по приросту смертей от коронавируса, а Грузия - лидером по числу новых случаев заражения.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки на Южном Кавказе зафиксировано 106 смертей от коронавируса, из них 41 в Азербайджане, 36 в Грузии и 29 – в Армении, указано на сайте американского университета Джонса Хопкинса. Общее число смертей от COVID-19 на Южном Кавказе достигло сегодня 5048, в том числе в Армении – 2193, в Азербайджане – 1433, в Грузии – 1303, в Абхазии – 84, в Южной Осетии – 33, а в Нагорном Карабахе – две.

Наибольшее на Южном Кавказе число новых случаев заражения за сутки зарегистрировано в Азербайджане (4426). В Грузии суточный прирост составил 3759 случаев, а в Армении – 843. Власти Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха к 22.30 мск не представили свежей статистики. Таким образом, всего за сутки в странах Южного Кавказа зафиксировано 9028 новых случаев заражения коронавирусом.

По общему числу зараженных с начала пандемии лидирует Грузия, которая обошла долгое время находившуюся на первом месте Армению – там 139 343 подтвержденных диагноза коронавирус. В Армении зафиксировано 135 967 случаев заражения, в Азербайджане – 125 602. В Абхазии насчитывается 5970 случаев заражения, в Южной Осетии – 1877, в Нагорном Карабахе – 421.

Активных больных сегодня больше всего в Азербайджане – 47272. В Армении их 23409, в Грузии – 20480. По числу зараженных на 100 тысяч населения среди стран Южного Кавказа лидирует Армения, где этот показатель составляет 4 591,93. В Грузии он составляет 3 742,76, в Азербайджане - 1 246,92.

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии по данным на 1 января 2019 года проживало 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".