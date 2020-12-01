Танк. Нагорный Карабах, 26 ноября 2020 г. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

01 декабря 2020, 15:53

Россия и Турция договорились о наблюдении за перемирием в Нагорном Карабахе

Российские и турецкие военные подписали соглашение об открытии в Азербайджане мониторингового центра, который будет следить за нарушениями перемирия при помощи беспилотников.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября министерства обороны России и Турции договорились о создании в Азербайджане совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Турецкие военные будут работать в совместном с Россией центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе в течение года, завили 22 ноября власти страны. Сегодня азербайджанские военные взяли под контроль Лачинский (Кашатагский) район. Президент страны Ильхам Алиев анонсировал строительство нового Лачинского коридора.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развнут миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Центр будет располагаться на территории Азербайджана, он будет собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении режима прекращения огня, а также фиксировать нарушения при помощи беспилотников и оценивать данные из других источников. В его функции также будет входить рассмотрение жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями договоренностей, сообщило министерство обороны Турции.

Соответствующее соглашение сегодня подписали глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, отметило ведомство. Сейчас стороны активно ведут работы по развертыванию центра, сказано в сообщении. "Переговоры по техническим деталям, касающимся создания и принципов работы Совместного турецко-российского центра завершены, соглашение подписано", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение Минобороны Турции.

Место размещения мониторингового центра будет определено азербайджанскими властями. В нем будут работать не только военные, но и, при необходимости, и гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на поддержку территориальной целостности Азербайджана, что оговорено и в резолюциях СБ ООН и ОБСЕ, а также на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил 21 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Этот центр может быть расположен с азербайджанской стороны на территориях, над которыми Баку восстановил контроль в ходе 44-дневной войны, в том числе и в городе Шуше, предположил ранее бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "Точной официальной информации о месте размещения совместного российско-турецкого мониторингового центра в зоне карабахского конфликта нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участие военных Турции не ограничится присутствием в совместном мониторинговом центре, они будут участвовать непосредственно в миротворческой операции, предположил Исазаде. Он предположил, что турецкие военные могут войти в Агдамский (Аскеранский, Мартакертский и Мартунинский районы Нагорного Карабаха) и Кельбаджарский (Шаумяновский и Мартакертский районы Нагорного Карабаха) районы.

Таким образом, с одной стороны будут стоять российские военные, а с другой - турецкие. Кроме того, российские и турецкие военные могут проводить совместные патрулирования, полагает Исазаде.

Напомним, с 27 сентября обострился карабахский конфликт, боевые действия велись до 10 ноября. Эскалация завершилась соглашением, по которому Азербайджан не только сохраняет контроль над занятыми в ходе боев территориями, но и получает несколько районов, контролируемых на тот момент Армией обороны. 20 ноября азербайджанские военные заняли Агдамский район и семь сел Мартакертского района Нагорного Карабаха, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району. 25 ноября Азербайджан установил контроль над Кельбаджарским районом (армянское название Кельбаджара - Карвачар).

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

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