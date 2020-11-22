Жители Каспийска указали чиновникам на проблемы с подвозом питьевой воды

22 ноября 2020, 14:29

В связи с загрязнением канала Октябрьской революции после обильных дождей жителям Каспийска организована доставка питьевой воды в цистернах, отчитались городские власти. Реакция чиновников на загрязнение источника воды была запоздалой, указали горожане.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября МЧС сообщило, что после обильных дождей ливневые стоки в Махачкале не справляются с потоками воды, и движение автомобилей на дорогах города затруднено.

16 ноября дагестанское управление Роспотребнадзора призвало жителей Махачкалы запастись чистой водой "в целях профилактики инфекционных заболеваний". Также ведомство рекомендовало горожанам отстаивать и кипятить воду или использовать бутилированную. В связи с длительными дождями в водопровод могла попасть недостаточно очищенная вода, пояснил источник в ведомстве.

В соседнем с Махачкалой Каспийске, по словам местных жителей, практически полностью отсутствует питьевая водопроводная вода. Сегодня с утра в городе выстроились огромные очереди за питьевой водой, которую подвозят на спецмашинах, сообщает "Черновик".

По данным издания, после дождей в Махачкале произошёл слив канализационных стоков в канал Октябрьской революции (КОР), источник питьевой воды в Каспийске. "Уже пять дней из крана течёт коричневая вода с запахом канализации. Бутилированной воды не осталось в магазинах, невозможно ни помыться, ни постирать", - приводит издание слова каспийчанки Аиды Исмихановой.

Вода в канале Октябрьской революции (КОР) после дождей непригодна для питья, предупредила 21 ноября на своем сайте мэрия Каспийска. "В связи с неблагополучными погодными условиями, в главном источнике, идущем в Каспийск - КОРе - вода сейчас является технической, не пригодной для питья и готовки пищи, эту воду можно использовать лишь в бытовых целях, уборки и так далее. Просим всех использовать бутилированную воду", - говорится в сообщении.

Сегодня городские чиновники отчитались о доставке жителям питьевой воды. "Автоцистерны развезли воду по разным районам города. [...] Специально подготовленные для раздачи воды автоцистерны рассредоточились по разным районам Каспийска. Спецмашины стояли на центральной площади, со стороны Орджоникидзе в районе Каменного карьера, недалеко от т/д «Меридиан», получить воду смогли и жители Кирпичного посёлка, сейчас идёт раздача воды на Дербентской улице", - говорится в сообщении на странице мэрии в Instagram.

Пока водоснабжение не будет восстановлено, городская администрация продолжит организацию развоза воды населению, заверили власти. "Также стоит отметить, что специалистами МУП «Водоканал» ежедневно делается всё возможное, чтобы максимально эффективно проводить работы по очистке и обеззараживанию воды. Однако пока природные условия не позволяют привести состояние воды в КОРе и озере Рыбьем в соответствие с требованиями СанПиН", - отмечается в сообщении.

Публикация по состоянию на 14.25 мск набрала 101 отметку "нравится", под ней размещено 13 комментариев. Авторы некоторых из них раскритиковали чиновников за отсутствие воды. "В Кирпичном [поселке] стоят люди, ждут", - написал, в частности, пользователь zumrud_886. "В Кирпичный не приехала машина", - пожаловался roses_kaspiysk.

"А кто живёт на дачах, не надо воды?" – поинтересовалась 05musulmanka. "Бедные дачные районы. Мы всегда, как сиротки, в стороне остаёмся", - подтвердила kumsi_sheikhovna.

"Надо же, какая щедрость! Почти неделю люди сидят без воды, покупают сами, а тут вот решили раздать воду! Спасибо, конечно, но это всё надо было организовывать сразу, как вода грязная пошла!" – упрекнула чиновников yuliya_umm3kids.

"Не природные условия не позволяют вам воду очистить, а [...] халатность, из-за которой нерабочие или закатанные в асфальт ливневки и вечно всплывающая канализация. Такие дожди не редкость в других регионах, и ничего нигде не плывет, а в Махачкале стоит дождику получасовому пройти и все верхом идёт", - написала daria_umm_valyadan.

Представители администрации Каспийска по состоянию на 14.25 мск не ответили на эти комментарии.

В Махачкале глава города Салман Дадаев 21 ноября провёл инспекционный осмотр улиц "с целью контроля работы аварийных бригад", сообщила пресс-служба администрации города.

В частности, на проспекте Петра I и улице Бейбулатова по поручению мэра сегодня с утра проводилась очистка ливневок. "Причиной потопа послужили деревянные конструкции, которые препятствовали цикличному прохождению жидкости. Аварийные бригады оперативно устранили подтопления, очистив улицы. На текущий момент в Махачкале в режиме нон-стоп функционируют 12 аварийных бригад", - сообщает со ссылкой на администрацию города РИА "Дагестан".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале слабый дождь при температуре +7 градусов, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 23 ноября ожидается также слабый дождь, температура понизится до +6 градусов, ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.