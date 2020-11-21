21 ноября 2020, 17:43

Водители застряли на дорогах Махачкалы после дождя

Спасатели оказывают адресную помощь людям, пострадавшим во время обильных осадков в столице Дагестана, основные проблемы возникли на автодорогах, сообщило МЧС.

По данным ведомства, ливневые стоки после дождя не справляются с потоками воды и образуются глубокие лужи. Движение автомобилей на дорогах города затруднено, многие не могут самостоятельно выбраться из воды. "Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по РД оказывают адресную помощь людям, пострадавшим во время обильных осадков в виде дождя", - проинформировало ГУ МЧС по Дагестану.

В частности, спасатели оказывают адресную помощь помощь на пр. Петра I и ул. Бейбулатова. "Кроме того, экипажи перевозят людей, которые не могут перейти определенные участки с одного места в другое", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Махачкале  идет дождь, который продолжится ночью, температура составляет +9 (днем) и +8 (ночью) градусов, скорость ветра 5 и 9 метров в секунду соответственно. Дождь ожидается и 22 ноября. Температура составит +8 градусов, скорость ветра - до 4 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Махачкалинцы рассказали о перебоях с подачей электричества", "Пользователи соцсети рассказали о последствиях сильного ветра в Махачкале", "Кровли домов повреждены после шторма в Дагестане".

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